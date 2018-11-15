Озвучен способ длительного сохранения здорового веса

Средиземноморская диета вкупе с занятиями спортом и ограничением калорийности рациона - оптимальное сочетание, позволяющее не только первично снизить вес, но и надолго сохранить полученный результат.Сотрудники Университета Ровира и Вирхилий, подобный подход также снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и подходит даже людям с метаболическим синдромом. Так, диеты способны снизить вес, сократить риск сердечно-сосудистых отклонений. Но примерно через год эффект уже не столь ярко выражен.Исследование более 600 человек в возрасте 55-75 лет, имевших лишний вес и метаболический синдром, это доказывает. Сообщается: добровольцы ежедневно занимались спортом и сидели на Средиземноморской диете с пониженным содержанием калорий. Это сочетание позволило существенно улучшить усвоение глюкозы, снизить вес минимум на 5%. И спустя год результат сохранялся почти в полном объеме.