Озвучен способ длительного сохранения здорового веса
Сотрудники Университета Ровира и Вирхилий, подобный подход также снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и подходит даже людям с метаболическим синдромом. Так, диеты способны снизить вес, сократить риск сердечно-сосудистых отклонений. Но примерно через год эффект уже не столь ярко выражен.
Исследование более 600 человек в возрасте 55-75 лет, имевших лишний вес и метаболический синдром, это доказывает. Сообщается: добровольцы ежедневно занимались спортом и сидели на Средиземноморской диете с пониженным содержанием калорий. Это сочетание позволило существенно улучшить усвоение глюкозы, снизить вес минимум на 5%. И спустя год результат сохранялся почти в полном объеме.
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