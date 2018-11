Найдено вещество, продлевающее молодость мозга

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследования проводилось на животных.Американские ученые провели любопытное исследование, в ходе которого они открыли неизвестные ранее функции белка клото. Его уровень в организме человека с возрастом значительно снижается.Оказалось, что именно он отвечает за защиту противостояние мозга старческим болезням центральной нервной системы и предотвращает большинство воспалений.Подробности исследование описаны в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Исследования, проводившиеся на животных, показали, что высокая концентрация в организме белка клото увеличивала продолжительность их жизни, а вот дефицит вещества провоцировал быстрые темпы старения.Малое содержание белка клото усиливало вероятность появления воспалительных процессов в мозге.