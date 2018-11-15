Врачи рассказали, сколько на самом деле нужно выпивать воды за день

Ученые выяснили правду о пользе употребления двух литров воды в день.Исследователи из Гарварда сообщили, что им удалось выяснить, сколько воды людям нужно выпивать в день.Отмечается, что ранее в СМИ появлялись теории о том, что человек должен пить в день не менее двух литров воды, не считая другие жидкости.Однако оказалось, что это просто миф, а человек на деле может пить меньше, это зависит от условий в которых он находится. При обычном образе жизни и условиях достаточно выпивать 4-6 стаканов воды для поддержания водно-солевого баланса.Ученые отмечают, что количество потребляемой жидкости может увеличиваться в летний период, а также во время тренировок. В целом, они отмечают, что это индивидуальные данные, которые будут отличаться даже в разные дни у одного человека.