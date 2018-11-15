Медики подсказали, какой продукт особенно полезен для гипертоников

Супрун объяснила, почему нужно ежедневно есть бобовые.

Ежедневное употребление бобовых может значительно снизить риск развития ряда болезней, в частности диабета 2 типа.

Ученые отметили полезный вид бобовых – чечевица. При употреблении ее три раза в неделю, чечевица защитит от диабета.

Другие исследования подтверждают, что диета, обогащенная бобовыми, уменьшает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых болезней, уровень холестерина. Ежедневное употребление бобовых поможет в лечении уже имеющихся недугов.

Супрун назвала другие причины, почему нужно употреблять бобовые:

1. Содержат питательные вещества, белки, клетчатку и аминокислоты

Из-за состава бобовых организм быстро насыщается и получает питательные вещества. Бобовые имеют низкий гликемический индекс.

Они также содержат незаменимые кислоты, в частности триптофан, который обеспечивает организм хорошим настроением и полноценным сном.

2. Способствуют снижению веса

Употребление ежедневно 1 чашки бобовых течение 3 месяцев способствует похудению, уменьшению объемов талии и нормализации уровня сахара в крови.

3. Нормализуют давление

Ученые подтверждают, что длительное употребление бобовых уменьшает давление, некоторые ученые рассматривают бобовые как часть лечения артериальной гипертензии и в целом проблем с давлением.

4. Контролируют уровень холестерина

Из-за высокого содержания клетчатки, бобовые способны снизить уровень холестерина в среднем на 8 пунктов без применения лекарств.
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