Врачи объяснили, почему желательно регулярно есть брокколи

Выбраны 5 лучших продуктов для предотвращения рака.Ученые утверждают, что для профилактики онкозаболеваний человечество должно регулярно употреблять продукты, содержащие антиоксиданты.Чтобы увеличить защитный потенциал своего организма, нужно систематически употреблять в сыром виде несколько овощей и фруктов.«В этом случае организм человека запускает механизм выработки специальных веществ, способных оберегать клетки крови от образования и развития опухолей», - объяснили специалисты полезность сырых овощей и фруктов.По их мнению, эффективно помогают организму установить заслон онкологическим заболеваниям виноград, малина, черника, капуста, брокколи. Специалисты отметили, что особенно насыщенным содержанием витаминов отличается виноград. Его употребление укрепляет ткани сосудов и сердца, а также предотвращает образование раковых клеток в крови, уточнили эксперты.В свою очередь в брокколи был обнаружен гистидин, известный своей способностью предупреждать рост раковых клеток, а также сульфорафен, защищающий от лучевой болезни и рака груди. Что касается малины, эта ягода содержит эллаговую кислоту, способную замедлять экспрессию раковых клеток.Черника и капуста эффективно очищают желудочно-кишечный тракт от канцерогенных веществ. Их употребление может полностью обеспечить человеческий организм таким важным для оздоровления крови элементом как железо, рассказали специалисты.