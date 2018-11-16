Ученые назвали пять факторов долголетия

Врагом номер один можно считать любые мясопродукты.Существуют примеры, подтверждающие способность организма «перешагивать» среднюю оценку возраста 70-80 лет, но они скорее исключения, чем правило. Однако ученые сформулировали 5 законов долголетия, которые раскроем в статье.Бросьте курить!Курильщики первыми попадают в зону риска. Живя в неблагоприятной экологической обстановке, травить себя дополнительно крайне неразумно. Сейчас, наверное, некоторые вспомнят пару примеров еще живых прабабушек с успехом выкуривающих по пачке примы на девятом десятке лет, что нельзя считать закономерностью, а скорее нелепым случайным совпадением.Табак наносит непоправимый вред организму. Вот лишь небольшой список нарушений по данным ВОЗ, часто являющихся следствием курения:Инсульт.Инфаркт.Заболевания дыхательной системы.Раковые образования.Язва желудка.Нарушения работы органов зрения.Эндартериит.Нервная система.Стоит уяснить: курить - вредно!Да, звучит избито, прозаично, но зачем лишние эпитеты, когда это чистая правда. Хотите прожить дольше на 12-14 лет - немедленно бросайте и больше никогда не прикасайтесь к «палочкам смерти».Нормальный весСтатистика не переставая твердит о повышении количества людей, так или иначе страдающих от излишнего веса. Это не удивительно, в свете популяризации фастфуда, всевозможных сладостей. Но недостаток массы является опасным для человека, снижая шансы на долголетие.Еще 150 лет назад Адольфом Кетле была выведена формула определения индекса массы тела, которая используется по сей день для установления нормы.Согласно ей, индекс массы тела должен держаться на уровне 18-25 единиц, тогда он может считаться нормальным. Отклонение в меньшую сторону, говорит о недостаточности массы, в большую - о переизбытке.Количество употребляемой пищи не является единственным фактором, определяющим вес человека, на него также оказывают влияние следующие моменты:Длина кишечника.Широкая кость. Да она существует, но ее влияние незначительно.Мышечная масса.Эти нюансы способны искажать ИМТ, но в целом здоровый диапазон должен держаться примерно в рамках установленного Кетле показателя.Регулярно тренируйтесьРегулярная физическая активность помогает поддерживать тонус всех систем организма. Даже работа желудочно-кишечного тракта станет более сбалансированной, если ежедневно давать своему телу некую физическую нагрузку.Не торопитесь записываться в тренажерный зал или нанимать личного тренера. Физическая активность может быть простая и доступная каждому. Совершайте ежедневные прогулки, легкие пробежки, играйте в подвижные игру, например футбол или теннис.Всего 30 минут в день, и ваш организм будет готов встретить старость на столетний юбилей.Выпивайте в меруНе торопитесь закрывать статью, дочитайте до конца. Отказываться от алкоголя вовсе, совсем не обязательно, ведь даже многие ученые умы солидарны во мнении, что бокал сухого красного вина за ужином, отлично влияет на сердечно-сосудистую систему.Допустимая норма спиртного за неделю - 140 грамм чистого спирта. Тот, кто злоупотребляет этой нормой, рискует не повидать своих правнуков. Спирт в больших количествах, помимо очевидного пагубного воздействия на пищеварение, крайне агрессивен к нервной системе. Под влиянием алкоголя умирают клетки мозга, нарушаются нейронные связи, а ЦНС начинает давать сбой. Нередки случаи помутнения рассудка на фоне систематического алкогольного опьянения, не говоря уже о возможных заболеваниях сосудов с последующим образованием тромбов, нарушением кровообращения в конечностях.Баланс продуктов«Ты то, что ты ешь!» Фраза стара как мир, но все также актуальна. Еда - очень важный фактор и относиться к ней пренебрежительно никак нельзя. Правильное питание способно долго поддерживать организм, тогда как неправильная культура употребления пищи может серьезно навредить, сократив драгоценные годы.Многие диетологи утверждают, что для того, чтобы рацион считался богатым и сбалансированным необходимо употреблять минимум 28 наименований продуктов за неделю. При этом учитывается не группа (мясо, крупа, овощи, фрукты), а сам продукт (яблоко, курица, гречка и т. д.). Особо положительный эффект оказывает включение в рацион следующих продуктов:Крупы.Зерновые культуры.Орехи, семечки.Овощи, фрукты.Рыба, морепродукты.Врагом номер один можно считать любые мясопродукты. К ним можно отнести сосиски, колбасу, фабричные котлеты, другие производные, предположительно содержащие мясо.Решив стать на путь исправления, не стоит резко менять привычный уклад жизни. Начните с постепенного введения овощей и фруктов, откажитесь от вредной пищи, также плавно отказываясь от нее. Добавьте к ежедневным делам пешую прогулку, научитесь решать проблемы по очереди. Ведите отчет перед самим собой и не забывайте быть честным.