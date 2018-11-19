Этот сладкий продукт повышает защиту от инфаркта!

Эксперименты с мышами, проведенные учеными из Университета Вашингтона, показали: мед содержит вещество, способное усилить защиту организма от развития инфаркта. Выяснилось, что присутствующий в меде сахар трегалоза стимулирует процессы очищения сосудов.Ученые вкалывали мышам, имеющим повышенный риск атеросклероза, трегалозу и другие типы сахара. Атерослероз – это заболевание сосудов, для которого характерно избыточное отложение жировых клеток. Часть животных получала этот ингредиент меда перорально. В итоге было установлено, что у мышей, получавших вещество из меда, уменьшился размер атеросклеротических бляшек – он понижался почти на 30%.По словам исследователей, содержащийся в меде вид сахара активирует белок TFEB, который заставляет иммунные клетки макрофаги интенсивнее удалять из артерий атеросклеротические бляшки, обеспечивая таким образом более весомую защиту от инфаркта и других сосудистых заболеваний. Согласно данным ВОЗ, атеросклеротические поражения стенок кровеносных сосудов влекут за собой развитие таких угрожающих жизни нарушений, как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инсульты.Мед содержит огромное количество фенолов, ферментов, флавоноидов и органических кислот, являющихся мощными антиоксидантами. Исследования американских ученых показали, что особенно много антиоксидантов содержится в темных сортах меда. Мед способствует усилению притока крови к сердцу, из-за чего происходит расширение артерий, а его антиоксиданты обеспечивают защиту от образование тромбов, которые часто приводят к инсультам и инфарктам.