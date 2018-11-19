Медики рассказали, почему нельзя запивать пищу водой

Жидкости разбавляют желудочный сок.Пищеварительная система – сложная система, расположенная внутри нашего организма, в работу которой лучше не вмешиваться. Медики утверждают, что запивать еду жидкостями нельзя, особенно, если это холодная вода. Жидкости разбавляют желудочный сок, а это приводит к сбоям работы кишечника и обмену веществ в организме.Данное утверждение учёные доказали с помощью эксперимента, отметив, что оно актуально для тех людей, которые переедают. Если есть малыми порциями и запивать пищу водой – ничего не случится. В полупустом желудке воды стекает по его стенкам и не разбавляет желудочный сок. Если же желудок полон и в него попадает жидкость, она перемешивается с его содержимым и нарушает баланс. Холодная вода также стимулирует кишечник работать быстрее, из-за этого пища не успевает должным образом перевариться и покидает организм. Чаще всего чувство голода вновь появляется через короткий промежуток времени, человек снова что-то съедает. Из-за этого появляются проблемы с весом.Эксперты отметили, что есть и те жидкости, которые можно пить в любое время, в том числе в процессе приёма пищи. К ним относятся кисломолочные напитки (если они не холодные – прим. ред.). Положительно на работу пищеварительной системы влияет сухое вино в небольшом количестве. Благодаря этому напитку в человеческом организме лучше усваиваются полезные вещества.