Развенчаны мифы о полезных свойствах меда

Не стоит надеяться только на мед.Оказывается, мёд вовсе не является таким кладезем для здоровья, как это многим кажется. И перед тем, как каждый день есть мед на завтрак, надо хорошенько подумать.У меда репутация исключительно полезного для здоровья продукта. Древние греки полагали, что мед способствует развитию поэтических талантов и мудрости, поскольку он доставлен на землю богами. В более современное время мед превозносился в качестве здоровой альтернативы сахару, а также назывался продуктом, который укрепляет здоровье в целом. Наконец, мёдом советуют лечить самые разные болячки, начиная от болей в горле и до бактериальных инфекций и даже бесплодия. Многие полагают при этом, что только в сыром мёде содержатся все эти исключительные преимущества для здоровья, Именно поэтому рынок продаж мёда постоянно растет. Однако картинка в реальности совсем не такая радужная.Начнем с того, что мёд гораздо слаще сахара и гораздо калорийнее. С учётом эпидемия ожирения, которая охватила человечество, заменять сахар медом было бы верхом неосмотрительности. Даже если мы будем класть меньше меда, то всё равно получим больше калорий, чем при объеме сахара, вызывающем такую же сладость того или иного продукта. Конечно, мёд содержит больше минералов, которые очень красиво выглядят на этикетке, но в реальности их там ничтожное количество, и никакого влияния на здоровья они не оказывают.Действительно, мёд может помочь от болей в горле и при кашле, однако его эффект не выше, чем у большинства сиропов для кашля. Мёд не оказывает никакого воздействия на репродуктивную систему, как показывают исследования. Наконец, этот продукт действительно может сражаться с определенными бактериями. Однако для этого нужно покупать экзотический и отсутствующий в России малазийский мёд дерева Tualang или разновидность меда под названием Makuna. У всех остальных сортов мёда никаких антибактериальных свойств обнаружено пока не было.