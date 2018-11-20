Развенчаны популярные мифы о подсчете калорий

Об этом важно знать.Большинство людей ошибочно полагают, что для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, нужно сократить потребление калорий. Но меньше - не всегда лучше.Энергетическое содержание пищи измеряется в калориях. Как правило, эта цифра указана на этикетке или на упаковке продуктов питания.Калория является единицей измерения энергии, работы и теплоты. Это число представляет собой количество энергии, необходимое для нагревания одного грамма воды на 1°C при давлении одной атмосферы (одна калория равна 4,18 джоуля). Калория отражает энергетическое содержание пищи, в котором нуждается организм для поддержания нормального физического функционирования.Тем, кто хочет похудеть, диетологи советуют подсчитывать калории в течение длительного периода времени. Однако потеря веса заключается не только в подсчёте калорий. Рассмотрим распространённые мифы, которые нужно развенчать.Миф первый: чем меньше, тем лучшеКонечно, если употреблять меньше калорий, чем вы сжигаете, вы похудеете. Но есть свои «но». Если вы хотите избавиться от лишних килограммов здоровым образом, нужно сократить свой рацион на 300–500 калорий в день. Стоит отметить, что питаться так нужно не долго, иначе ваше тело может вступит в «режим голодания».Это означает, что организм уменьшит расходы энергии и максимально использует каждую калорию, которую сможет получить. Как только вы вернётесь к своему обычному рациону, вы наберёте вес. То есть произойдёт эффект бумеранга.Любые диеты должны обеспечивать достаточное количество энергии для активного образа жизни и занятий спортом.Миф второй: все калории одинаковыеМногие люди считают, что они могут есть всё, что захотят, если они не нарушают свою ежедневную норму калорий. Однако не все калории одинаковы. Макро- и микроэлементы в пище так же важны, как и количество употребляемых калорий. Разные продукты по-разному влияют на наш организм, и не всегда исключительно положительно. Помимо этого, они оказывают влияние на наши гормоны.Конечно, можно питаться одним фаст-фудом и не набирать вес, соблюдая норму калорий. Будете ли вы здоровы? Нет! Уровень холестерина в крови будет высоким, у вас будет повышенный риск развития диабета второго типа, к тому же вы будете чувствовать себя постоянно вялым и слабым. В то время как сбалансированная диета обеспечит ваш организм всеми необходимыми питательными веществами: сложными углеводами, белком и незаменимыми жирными кислотами.Миф третий: важно, когда вы употребляете калорииВашему организму всё равно, будете ли вы употреблять калории в полдень или в шесть часов вечера. Всё, на что он реагирует - это то, из чего они состоят. Поскольку вечером мы, как правило, предпочитаем отдыхать, наш организм не нуждается в больших затратах энергии.Тем не менее, если вы хотите избавиться от лишних килограммов, на ужин употребляйте лёгкие блюда. Помимо этого, вечером старайтесь избегать продуктов с содержанием сахара, так как это способствует отложению жира.