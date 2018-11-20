Медики назвали альтернативу обезболивающим лекарствам

Ледяная вода может заменить любые обезболивающие лекарстваЕсли вы испытываете сильную боль, то попробуйте принять ледяную ванну. Врачи полагают, что купание в холодной воде может быть отличной альтернативой мощным обезболивающим.С какими-либо болями разной степени интенсивности на протяжении жизни сталкивается практически каждый человек. Если боль бывает очень сильной, то мы прибегаем к лекарствам из категории анестетиков, Однако многие из них имеют выраженные и неприятные побочные эффекты. Ученые из Кембриджского университета полагают, что купание в холодной воде может стать альтернативой мощных обезболивающих без побочек. В частности, рассказывается история 28-летнего пациента из Англии, который столкнулся с устойчивой хронической болью после лапароскопической хирургической операции, предназначенной для устранения избыточного румянца на лице. Боль с каждым днем становилась все более сильной, он пробовал разные лекарства, дававшие лишь временный эффект. Однако когда он неожиданно резко и быстро погрузился в море с низкой температурой воды, то полностью избавился от всех неприятных симптомов, добившись устойчивой ремиссии. Медики полагают, что ему на помощь пришло состояние шока, вызванное холодом.Рассказывается, что этот молодой человек, чье имя не называется, страдал от сильнейших болей в течение 10 недель, пока в какой-то период от отчаяния не сиганул со скалы в воду. Он признавался, что в тот момент подумал: «Даже если я умру, то в этом нет ничего страшного, поскольку эту боль терпеть нельзя». Однако через несколько секунд после погружения в холодную воду молодой человек почувствовал облегчение, хотя всё его тело свело из-за одной большой судороги. Он понял, что если не будет изо всех сил грести, то просто замерзнет насмерть. А уже через пару минут ему даже нравился процесс плавания в холодной воде.После того, как молодой человек выбрался на берег, он понял, что вся его боль исчезла. Она не появлялась в течение длительного периода после, и врачи говорят о том, что у их пациента наступила ремиссия. Это прекрасная иллюстрация того, что терапия холодной водой может быть альтернативным средством лечения боли без специфических лекарств.