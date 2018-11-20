Четыре простых способа похудеть

Похудеть без диет и дополнительных физических нагрузок возможно – это подтверждают данные последних научных исследований. Как минимум четыре простых способа помогают стать стройнее за счет доступных практически всем изменений.Первый простой способ похудеть: контроль над глютеном. Исследование ученых из Копенгагенского университета показало, что рацион, в котором достаточно клетчатки и при этом понижено содержание глютена, эффективно помогает похудеть. По словам специалистов, увеличение клетчатки и уменьшение глютена способствует таким изменениям в структуре кишечной экосистемы бактерий, которые активизируют процессы сжигания жира. Полностью отказываться от глютена не нужно, подчеркивают эксперты.Второй простой способ похудеть: ежедневное взвешивание. В том, что такой метод работает, смогли убедиться исследователи из США, которые на протяжении года следили за успехами добровольцев, стремящихся похудеть. Оказалось, что самое ощутимое снижение веса произошло у тех людей, которые взвешивались шесть-семь раз в неделю.Третий простой способ похудеть: следовать биоритмам. Если существование человека совпадает с его биоритмами, его организм без усилий извне начинать активнее сжигать калории и худеть, установили американские исследователи из Медицинской школы Гарварда. Специалисты советуют вставать и ложиться спать в одно и то же время. При этом укладываться в постель лучше до полуночи.Четвертый простой способ похудеть: периодическое голодание. Звучит страшно, но на самом деле это означает, что дневную норму калорий следует употреблять в течение только нескольких часов в день. В частности, ученые из Института Солка в Калифорнии установили, что от набора лишнего веса хорошо помогает употребление суточного количества калорий в течение десяти часов, а остальные пятнадцать только пить воду и чай (без сладостей).