Рыбий жир помогает от инфарктов и инсультов

Американские ученые провели два исследования, в результате чего сделали вывод об эффективности рыбьего жира как профилактического средства против инфарктов и инсультов. Результаты научных проектов опубликовал ресурс Science Alert.Специалисты констатировали, что рыбий жир содержит вещества, которые помогают организму человека обрести лучшую защиту от инфарктов и инсультов. Это происходит за счет того, что данные вещества рыбьего жира улучшают состояние сердечно-сосудистой системы.В частности, в первом исследовании с участием 8 тысяч человек половина из них получала этил-эйкозапентаеновую полиненасыщенную жирную кислоту класса омега-3, а половина - плацебо. В итоге использование кислоты, входящей в состав рыбьего жира уменьшило число смертей от сердечных приступов и инсультов у пациентов с хроническими нарушениями сердечно-сосудистой системы.Во втором исследовании участвовали 28 тысяч человек. Эти добровольцы регулярно принимали один грамм препарата с этил-эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислотами (также является видом омега-3, которыми насыщен рыбий жир). Кислоты помогли сократить риск инфарктов на 28%.«Сочетание двух лекарств: статинов и препарата, содержащего жирные кислоты омег-3, – может значительно снизить риск инфаркта и инсульта», - поделились своей теорией исследователи.