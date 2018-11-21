Найден простой способ победить аллергию на арахис

Аллергия на арахис усложняет жизнь.Аллергию на арахис можно победить, выработав толерантность к этому продукту - таковы результаты исследования детского госпиталя «Эвелина» и Королевского колледжа Лондона.Ученые провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие почти 500 детей в возрасте от четырех до семнадцати лет, сообщает Sky News.Одной группе давали белок арахиса, другой - плацебо. Дозу постепенно увеличивали каждые две недели на протяжении шести месяцев. В следующие полгода дети получали стабильное количество вещества.Результаты оказались весьма обнадеживающими - 67% участников из первой группы смогли усвоить около 600 мг белка арахиса; из второй группы, принимавшей плацебо, таковых оказалось всего 4%.Ученые отметили, что аллергия на арахис усложняет жизнь как самому пациенту, так и его близким, поскольку приходится соблюдать строгую диету. Люди боятся случайно съесть опасный продукт - это может привести к смерти.До недавнего времени медицина не могла предложить никаких способов лечения аллергии. Единственной рекомендацией врачей было полное исключение арахиса из рациона.Но результаты нового исследования могут подсказать выход. Борьба с аллергией особенно важна, так как за последние двадцать лет количество таких диагнозов удвоилось. В Великобритании от непереносимости арахиса страдает в среднем один из пятидесяти детей.Ранее сообщалось, что в США создали выявляющий аллергены гаджет - его точность составляет 94%.