Как часто нужно менять зубную щетку

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Специалисты утверждают, что каждому человеку нужно задаться вопросом: как часто я меняю свою зубную щетку? По словам врачей гигиенистов, в общем менять зубную щетку следует раз в три месяца, но в некоторых случаях избавляться нужно даже от новой щетки.Проведенное в Великобритании исследование показало, что менять раз в три месяца нужно зубную щетку даже очень чистоплотным людям. Ученые выяснили, что зубные щетки, которыми пользуются сверх этого срока, собирают на себе огромное количество опасных бактерий, среди которых, к примеру, имеются и стафилококки. Проверки зубных щеток из домов британцев свидетельствуют, что иногда на зубных щетках появляются даже такие организмы, которые преимущественно содержатся в фекалиях.Специалисты отметили, что значительное количество проблем с зубами в людей возникает по причине неправильного хранения, использования и замены зубной щетки.«Если щетка долго не меняется, помимо того, что на ней скапливаются бактерии, происходит изнашивание щетинок, которые теряют жесткость и не могут проникать в удаленные места, - по этой причине создаются идеальные условия для формирования кариеса, гингивита, пародонтита и других болезней», - предостерегли научные специалисты.Эксперты добавили, что при падении зубной щетки на пол ее обязательно нужно менять, пусть даже новую. По словам медиков, неважно, насколько чист пол или насколько тщательно будет очищена зубная щетка после падения, - чистить зубы ею уже нельзя. Когда щетинки щетки соприкасаются с поверхностью, за них могут зацепиться миллионы опасных микроорганизмов, пояснили исследователи.Кроме того, зубную щетку нужно обязательно менять после простуды и других инфекционных заболеваний, - также независимо от ее новизны.