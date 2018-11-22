Медики объяснили, где безопаснее всего сушить белье

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Повышенная влажность от сушки белья в квартире может навредить здоровью.Медицинские специалисты заявили о том, что сушить белье в квартире вредно для здоровья. Сохнущее в жилище белье оказывает негативное влияние на состояние людей, склонных к астме, сезонной аллергии и другим заболеваниям, констатировали эксперты.«Влажность белья, недостаточное проветривание помещения, плохое качество воздуха внутри помещения – это в комплексе создает серьезную угрозу для здоровья», - заявили исследователи.По их словам, вред от сушки белья внутри квартиры тесно связан с высокой концентрацией пылевых клещей, плесени и грибка в воздухе. Помещения плохо вентилируются, и влажные испарения от белья, которое сушат в квартире, создают благоприятную среду для размножения микроорганизмов.Также, добавили эксперты, следует учитывать, что многие при стирке белья используют кондиционеры и различные смягчители тканей. Когда сохнет такое белье, в воздух выделяется «коктейль» из химических веществ, и его вдыхают находящиеся в квартире люди. Некоторые из этих химикатов способны причинять очень серьезный вред – например, они могут воздействовать на организм как канцерогены.Если нет другой возможности сушить белье, кроме как развешивать его в помещении, ученые советуют использовать для этого изолированные территории - например, комнату, которая редко используется. Спальня или ванная для этого категорически не подходят.Также во время сушки белья в квартире нужно следить за тем, что комната, в которой расположена сушилка, - хорошо проветривается.