Названы признаки того, что у вас хронический стресс

Нервное состояние может быть причиной внезапного появления болей в животе.Развитые страны предъявляют огромные требования к жителям мегаполисов, из-за чего могут развиться некоторые психосоматические расстройства.Были проведены исследования, которые выявили, что продолжительное нахождение в стрессе способно вызвать заболевания. Какие же признаки могут выдать нервное напряжение?Ноющая челюстьНе всегда ноющая челюсть означает проблемы с зубами. Вы можете не замечать, как ночью от стресса скрежете зубами, а наутро просыпаетесь с некомфортной болью челюстей.Если причина кроется в стрессе организма, то нужно лечить сам стресс с помощью психотерапии или медикаментозно. На время лечения полезно надеть капу для зубов, которая будет препятствовать скрежету.Усиление аллергииАмериканские ученые 10 лет назад провели исследование о влиянии стресса на аллергиков. В результате выяснилось, что у аллергиков возникает более выраженная симптоматика под влиянием стрессовых ситуаций.Это связано с гормонами стресса, которые стимулируют образование иммуноглобулина Е. Тот, в свою очередь, вызывает аллергическую реакцию.Боли в животеНа данный момент точно не известно, как связан стресс с болями в животе, но существует теория.Внутренние органы и головной мозг делят нервные проводящие пути. Поэтому при стрессе внутренние органы получают тот же сигнал, что и мозг, из-за чего появляется продолжительный дискомфорт.Тяга к сладкомуВ основном при сильном стрессе люди худеют, не чувствуя голода. Бывает и обратная ситуация - заедание стресса. Когда есть хочется независимо от чувства голода - вероятнее всего, это психическое расстройство.В период эмоциональных переживаний в организме усиливается выработка кортизона, задача которого - избавиться от нервов. Человек начинает искать средство, которое может его успокоить и находит выход в еде.Головные боли по выходнымУченые из США провели исследования, в котором выяснилось кое-что странное. Офисные работники, привыкшие работать 24/7, исключительно по выходным страдают головными болями.Это объясняется тем, что организм привык работать много, поэтому в выходные он дает такую реакцию на смену режима.