Медики подсказали, как вылечить плоскостопие
Плоскостопие - распространенное заболевание, которое многие ошибочно считают безобидным.
Вопреки расхожему мнению, этот недуг редко бывает врожденным.
Особенно часто деформация стопы развивается у людей с лишним весом, недостаточной или чрезмерной физической активностью.
Если вас тоже беспокоят эти неприятные ощущения, эксперты напоминают: правильный диагноз и лечение назначает доктор, но облегчить симптомы можно уже сейчас.
Тест на плоскостопие
Проверить себя на плоскостопие можно дома:
Возьмите лист бумаги и красящее вещество (например, гуашь, йод) или жирный крем. Смажьте стопы и аккуратно встаньте на лист бумаги.
Дайте отпечатку высохнуть, затем проведите прямую линию от пятки к выступающей подушечке большого пальца. Вторую линию проведите перпендикулярно первой к самой дальней части выемки стопы (как на картинке).
Если отпечаток самого узкого места подошвы занимает половину или больше проведенной перпендикулярно первой линии, у вас плоскостопие.
Упражнение 1
Направлено на изменение свода стопы и ее удерживанию в правильном положении. Выполнять его лучше всего по утрам.
Встаньте на носки на 20–30 секунд.
Повторите 5–10 раз.
Упражнение 2
Отлично укрепляет слабые мышцы и связки голени.
Разложите несколько шариков на полу.
Поочередно берите каждый шарик пальцами ног и помещайте их в стаканчик.
Чтобы усилить положительный эффект, стоит обратить внимание и на другие упражнения. Вы заметите, что к ногам вернулась легкость, а к вам - хорошее настроение.
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