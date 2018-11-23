Этот вкусный продукт защищает от атеросклероза

Атеросклероз – это системное заболевание сосудов, практически всегда лежащее в основе инфарктов и инсультов и связанное с отложением холестерина на внутренних стенках сосудов и артерий. Ученые считают, что употребление в пищу темного шоколада очень полезно для здоровья сосудистой системы, которую этот продукт защищает от атеросклероза.В результате эксперимента с участием мужчин группа ученых из Института пищевых продуктов и Отдела питания человека при Вагенингенском университете в Нидерландах, заключила, что темный шоколад помогает человеку лучше защититься от развития атеросклероза.«Темный шоколад уменьшает риск развития атеросклероза, восстанавливая гибкость артерий и предотвращая прилипание лейкоцитов к стенкам кровеносных сосудов», - заявили, в частности, исследователи.В их эксперименте приняли участие мужчины возрастом от 45 до 70 лет, имевшие лишний вес. В течение 4 недель часть из них ежедневно употребляла обычный темный шоколад, а другая часть – специально приготовленный шоколад с добавлением флавонолов, антиоксидантных компонентов из состава какао-бобов. Каждый день мужчины съедали по 70 граммов шоколада.По словам ученых, в обеих группах у добровольцев в итоге снизился риск развития атеросклероза, у мужчин улучшились биохимические анализы крови.Предварительное исследование специалистов из Университета Луизианы показало, что употребление темного или горького шоколада способствует росту полезной кишечной флоры: при этом в кишечнике быстрее растут бактерии, которые вырабатывать вещества, препятствующие внутренним воспалениям.