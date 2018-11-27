Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть перед тренировкой

Сладости, мучные изделия, жирные продукты употреблять нельзя ни перед, ни после тренировки.Тренировка должна приносить пользу и эффект. Ведь силовые упражнения позволяют добиться идеальной фигуры и выносливости.Но чтобы этого результата достичь, следует уделить внимание и питанию.Ведь от этого зависит 70-80 процентов успеха. Какие продукты не стоит есть перед тренировкой, рассказали эксперты.ЯйцаДа, в яйцах большое количество чистого белка и питательных веществ, в том числе холина и селена. Но это не значит, что они будут идеальными продуктами перед тренировкой. Ведь в них отсутствуют углеводы, которые так нужны перед силовым тренингом. Если вы не снабжаете яйца небольшим количество углеводов, то о них лучше забыть перед силовыми упражнениями, а съесть их после.Острая едаКак известна, острые продукты, например, перец чили, может способствовать похудению, ускорить метаболизм. Но перед тренировкой такую еду всё-таки не стоит есть. Ведь это приведёт только к расстройству пищеварительной системе и изжоге. А на самой тренировке вы будете страдать от избыточного потоотделения.Жареная едаЖареные продукты в целом не рекомендуется есть на здоровом питании. А уж тем более не стоит этого делать перед тренировкой. Ведь после этого в животе будет чувство тяжести, от которого не удастся избавиться и во время занятий спортом. Всё дело в большом количестве жира, которое присутствует в такой еде. Лучше выбирать более лёгкую пищу, особенно если вы страдаете от замедленного пищеварения. Идеально перед тренировкой есть тушёные, запечённые или варёные продукты.ХумусЭто отличный источник жиров, но не самый лучший вариант для перекуса перед тренировкой. В его приготовлении используются нут и масло. Их сочетание способно вызвать пищевое расстройство. Поэтому лучше не потреблять хумус перед тренировкой, хотя в целом в небольших количествах его есть всё-таки можно.Бобовые продуктыВ бобовых продуктах очень много белка и пищевых волокон. Если белок не вызывает никаких вопросов, то с потреблением последних могут быть определённые проблемы, если сделать это перед тренировкой. Всё дело в повышенном газообразовании, вздутии живота, которые образуются в процессе переваривания.Впрочем, это напрямую зависит от состояния организма. Реакция на бобовые может возникать отнюдь не у каждого. Но если вы за собой это замечали, то перед тренировкой такие продукты не стоит есть.Крестоцветные овощиКрестоцветные овощи - это брокколи, брюссельская, цветная и белокочанная капуста. Именно их не стоит есть перед тренировкой. Причина опять-таки связана со вздутием живота, повышенным газообразованием. Ведь в них высокое содержание пищевых волокон, которые провоцируют проблемы. Тренировка будет затруднена из-за газов и болей. К тому же будет довольно сложно заниматься из-за потери энергии. Однако не надо лишать себя возможности есть эти овощи, главное не делать это перед тренировкой. Ведь в них большое количество витаминов и полезных микроэлементов.АвокадоБезусловно, авокадо представляет собой крайне полезный продукт, богатый полезными жирами. Только перед тренировкой его есть не стоит. Всё дело в том, что силы будут тратиться на переваривание продукта, а отнюдь не на тренировочный процесс.ЯблокоМногие едят яблоки перед тренировкой, но этого не стоит делать. Несмотря на то, что они являются отличным источником полезных углеводов. Дело в том, что во фруктах есть кислоты, пектин и клетчатка могут вызвать нежелательное вздутие живота. А также пищеварение из-за этого будет замедленно. Лучше всего их потреблять уже после тренировки.Газированные напиткиНаверное, было бы излишним говорить о вреде газированных напитков, но стоит уделить внимание тому, что их не следует есть перед тренировкой. Вся проблема в том, что после потребления газировки возможно образование метеоризма, расстройства желудка, вздутия желудка. Это принесёт проблемы во время тренировки. Газированные напитки лучше заменить на воду.КофеПенистые кофейные напитки приносят только вред перед тренировкой. Дело в том, что кофеин приводит к обезвоживанию организма. А в процессе занятия это крайне неприятно. Вам потребуется пить слишком много воды, чтобы восполнить баланс. Поэтому лучше вообще отказаться от кофе перед тренировкой.Что же съесть перед занятием спортом?Есть перед тренировкой следует за два часа. Это касается полноценного блюда, в котором соблюдён баланс жиров, белков и углеводов. Если времени до тренировки осталось мало, то лучше быстренько перекусить. Мы рекомендуем есть что-то углеводное, так они это подарит энергию, которая так нужна на тренировке.Что касается полноценного блюда, то лучше сочетать углеводы, белки и углеводы. К первому можно отнести макароны, крупы, хлопья из цельного зерна, немного фруктов, овощей. Белки - это молочные продукты, мясо, рыба. Жиры должны быть полезными - растительные масла, рыба, орехи.