Стоматологи назвали продукты, провоцирующие кариес

И дело вовсе не в конфетах.В детстве нас пугали тем, что сладкое можеть спровоцировать зубную боль. Однако, как выяснилось, зубы страдают не только от конфет.Эксперты назвали список полезных с первого взгляда, но вредных для зубов продуктов.1. БобовыеЕсли Вы любитель фасоли, то новости неутешительные. Дело в том, что обыкновенная фасоль содержит белок под названием "фитогемагглютинин". У него есть интересная особенность - он провоцирует пролиферацию клеток, процесс новообразования клеток и внутриклеточных структур. Это приводит к разрастанию тканей путем интенсивного деления клеток.А опасность состоит в том, что при наличии кариозных зубов в полости рта употребление бобовых может привести к появлению очага воспаления на корне зуба. Через глубокую кариозную полость фитогемагглютинин проникает в корневую систему, а оттуда - в околокорневую зону. Там этот белок способствует формированию гранулемы - небольшого округлого образования, которое характеризуется длительным и бессимптомным течением.2. Мясные продуктыБывает такое, когда ешь отбивную, а в результате мучаешься из-за волокон, которые застряли между зубами. Это вовсе не так безобидно: волокна мясных продуктов, оставшиеся в промежутках между зубами и кариозных полостях, быстро разлагаются и могут провоцировать появление неприятного запаха изо рта, при этом выступая в качестве настоящего пиршества для микробов. Последствия могут быть плачевны и для зубов, и для десен.3. ЛедВсе любят пить напитки со льдом, особенно летом. Однако лед обладает твердой структурой, а многие люди во время употребления коктейлей и других напитков любят погрызть лед. Вследствие чего зуб может получить травму. В некоторых случаях она способна привести к необходимости его удаления.4. Пакетированный чайПакетированный чай не только уступает по вкусу листовому, но и производитель иногда добавляет в них красители. Они повышают кислотность напитка, что приводит к изменению минерального состава эмали зубов. Практически такой же эффект оказывают кислые напитки. К тому же в пакетированном чае слишком высокое содержание фторидов, которое негативно влияет на состояние зубов и костей организма.