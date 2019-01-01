Кардиологи подсказали, кому желательно регулярно есть гранат

Это лучший фрукт для сосудов, сердца и мозга.Гранаты невероятно полезны для сосудистой системы организма. Их применение повышает эластичность сосудов, увеличивает концентрацию гемоглобина в крови, предотвращает развитие стенокардии и других сердечных проблем, а также болезни Альцгеймера.Оздоровительные свойства граната объясняются его химическим составом: в нем есть богатая палитра минералов, витаминов и аминокислот. Пятнадцати аминокислот, из числа входящих в состав граната, нет больше ни в каких других фруктах. Кроме этого, в гранатах содержатся высокие уровни флавоноидов и полифенолов, которые относятся к классу антиоксидантов - веществ, обеспечивающих защиту организма от рака и сосудистых патологий. Стакан гранатового сока содержит больше антиоксидантов, чем красное вино и зеленый чай.В одном из недавних исследований пациенты с бляшками на сонной артерии в течение года ежедневно употребляли 30 граммов гранатового сока. В итоге бляшки на артерии уменьшились на 30%, у многих участников к тому же на 12% снизилось артериальное давление. Также научными исследованиями было подтверждено, что благодаря содержащимся в них веществам, борются с увеличением тромбоцитов, гранаты эффективно противодействуют инфаркты и инсульты.Кроме этого гранаты известны своей способностью снижать концентрацию плохого холестерина и улучшать состояние микрофлоры кишечника. Присутствующие в этих фруктах и ??фитохимические соединения, активизируют выработку организмом человека серотонина и эстрогена, что помогает от депрессивных состояний.