Медики рассказали, чем опасен хронический недосып

7 опасных последствий недосыпа.Недосып влечет за собой определенные последствия для здоровья, и некоторые из них отнюдь не пустяковые, а опасны.О том, какие проблемы с самочувствием могут серьезно навредить организму из-за недостатка сна, рассказал врач Алексей Белов.Гипертония. По словам специалиста, в связи дефицитом сна могут иметь место не только повышение артериального давления, но и головокружение, дрожь в теле, потливость, одышка, пульсирующая головная боль. Если они появляются, это предвещает ухудшение сердечно-сосудистой системы.Ухудшение зрения. Недосып способствует отека зрительного нерва, росту внутричерепного давления, в результате чего качество зрения значительно ухудшается.Ожирение. Если человек спит ночью только 5:00, риск набрать лишние килограммы вырастает на 50%. Еще больше недосып повышает риск ожирения уже на 74%.Усталость. Синдром хронической усталости опасен тем, что человек может «потеряться» - дезориентировать во времени и пространстве из-за специфических нарушений мозговой активности. Среди других симптомов синдрома - постоянное чувство слабости и дискомфорта, озноб, боль в мышцах.Гормональные нарушения. Гормон сна мелатонин активно вырабатывается в два часа ночи. Если человек регулярно спит в такое время, может возникнуть дефицит мелатонина, который опасен тем, что ускоряет процессы старения организма.Ухудшение внешности. При недостатке сна человек выглядит старше своих лет. В таких обстоятельствах нарушается синтез белков коллагена и эластина, от которых зависит каркас кожи, ее упругость и неподверженность морщин.Импотенция. Врач предостерег о том, что недостаток сна ведет к уменьшению выработки главного для мужчин гормона тестостерона.