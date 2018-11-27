Названа полезная диета, продлевающая жизнь

Этот рацион обеспечивает защиту от старческого слабоумия.Углеводы могут быть секретом долгой жизни, как показало исследование. Оказалось, что питание с низким количеством белка, богатое хлебом, пастой и рисом, защищает от старческого слабоумия.Все мы слышали о том, что для сохранения стройной фигуры нам необходимо ограничивать употребление углеводов. Однако питание с низким количеством белка и с такими продуктами, как хлеб, паста и рис, насыщенными углеводами, оказалось идеально подходящим для увеличения продолжительности жизни. Более того, выяснилось, что этот рацион обеспечивает защиту от старческого слабоумия.Исследователи из Университета Сиднея кормили лабораторных мышей высокоуглеводной диетой и отмечали у них общее улучшение здоровья, а также улучшения в работе мозга в дополнение к хорошим результатам в области памяти и обучения.И вот теперь авторы этого исследования уверены, что точно такие же результаты можно получить и среди людей. Впервые в истории науки показано, что ничем не ограниченная диета с низким уровнем белка и высоким содержанием углеводов оказывает похожее защитное воздействие на мозг, как и питание с ограничением калорий, которое давно доказало свою способность увеличивать продолжительность жизни. Отметим, что сегодня никаких фармацевтических способов лечения старческого слабоумия не существует, эту болезнь можно замедлить, но не остановить. Тем более впечатляюще выглядит предположение о способности какого-либо вида питания воздействовать на то, с какой скоростью стареет мозг.Почти 100 лет ученые оценивают влияние ограничения калорий на здоровье человека в целом, и на развитие разного рода болезней в частности. Доказано, что эта методика обеспечивает исключительные преимущества для здоровья мозга и замедляет наступление нейродегенеративных болезней у грызунов. Но подавляющему большинству людей совершенно не хочется всю жизнь ограничивать себя в калориях, поскольку вкусно покушать - одно из немногих доступных удовольствий в жизни человека. Тем важней найти какой-то другой стиль питания, который приносил бы такую же позу.