Этот продукт может заменить некоторые антибиотики

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Куркума при простудах действует как легкий антибиотик - врачСправиться с неприятными симптомами ОРВИ и подавить вирусы на начальных этапах помогут специи и горячие напитки. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая.Зимой специалисты рекомендуют увеличить потребление специй и почаще добавлять их в блюда, так как все они не только улучшают циркуляцию крови и помогают организму быстрее согреться, но и обеспечивают дополнительную защиту от вирусов и бактерий.При болезни, если избежать ее не удалось, добавляйте в какао корицу, которая улучшит кровообращение и усилит потоотделение, добавляйте вповседневные блюда смесь перцев, чтобы согреть организм и не забывайте ежедневно употреблять куркуму.«Это очень мощный антисептик, который не только чистит желудок и печень, но и помогает быстрее вылечить кашель и прочие неприятные симптомы. Очень простой рецепт - чайную ложку куркумы размешивают в стакане теплого молока и пьют несколько раз в день по полстаканчика. Такой напиток убивает бактерии, вытягивает слизь, помогает откашливать мокроту и повышает сопротивляемость организма болезням», - отметила врач.