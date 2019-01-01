Названы главные методы преодоления пищевой зависимости

Зависимость от еды приводит к набору веса.Специалисты предлагают психологические трюки, которые придадут силы и вдохновение.Диетологи назвали несколько психологических трюков, которые помогут похудеть. Как утверждают эксперты, процесс похудения очень сложен, особенно, если нет правильного настроя. Поэтому, чтобы усилить эффект от диет и физических упражнений, специалисты предлагают психологические трюки, которые придадут силы и вдохновение.1. Пересмотрите свое отношение к диетеВместо того чтобы рассматривать диету как временное питание, которое нужно перетерпеть, следует найти для себя здоровый рацион и следовать ему всю жизнь. Если считать диету чем-то мучительным, то организм будет находиться в стрессе и процесс похудения может замедлиться, а при успехе – килограммы вернуться. Поэтому, следует изменить питание на более здоровое согласно своим предпочтениям. Только так удастся получить длительный результат.2. Обманывайте организмЕсли возникает тягя к вредной пище, перекусите хрустящими овощами или фруктами. Это поможет утолить легкий голод и забыть о желании нездоровой еды.3. Думайте об упражнениях, как о развлеченииНа сегодняшний день существует множество видов спорта, поэтому можно найти что-то по душе. Если физические упражнения будут приносить удовольствие, тогда время будет пролетать незаметно, у вас всегда будет хорошее настроение и результат не заставит себя ждать.4. Мотивируйте себяЕжедневно ставьте перед собой новые цели и вызовы. Спрашивайте себя, есть ли у вас сила воли и двигайтесь вперед к мечте.5. Придумайте себе наградуПосле длительной и кропотливой работы над собой вы должны получить награду.Это должно быть то, чего вы так хотели, чтобы вас ничего не останавливало на пути к цели.