Медики рассказали, как вылечить акне на проблемной коже

Есть простые народные средства и методы лечения.Что такое акне? Это группа заболеваний сальных желез. К примеру, угри появляется, когда кожа производит слишком много кожного сала. Его избыток закрывает поры и начинается воспалительный процесс. МедикФорум выяснил, что делать, чтобы победить акне.Виды акне•Наиболее распространенная форма - вульгарные угри на коже, прыщи, появляющиеся на лице, груди, плечах и спине, белые или красные пятна.•Кистозное акне - болезненные кисты или безболезненные образования.Что вызывает акне - причины проблемы•Часто увеличивают выработку кожного сала, которое может вызвать вспышку прыщей колебания гормонов, вызванные половым созреванием, прием противозачаточных таблеток, беременность и начало менопаузы.•Другие причины - определенные типы макияжа, пребывание на солнце и стрессы. Прыщи обычно - наследственное, если кожа склонна к акне.К сожалению, лекарства, которое гарантированно избавляет от прыщей нет, но есть много процедур с использованием медицинских препаратов и природных средств, которые могут помочь в домашних условиях.Появление прыщей - это не главная проблема. Если они не реагируют на лечение в домашних условиях в течение 3 месяцев или кожа сильно воспаляется, появляются болезненные, заполненные жидкостью образования и красноватые или фиолетовые прыщи, то следует обратитесь к врачу. Также поступить нужно, если кожа постоянно красная или покраснела, даже если нет акне. Это может означать зачатки розацеа, состояния кожи характеризующегося стойким покраснением, появлением прыщей и увеличением кровеносных сосудов.Профилактические и лечебные средства помогающие избавиться от акнеЕсли ученые могут расшифровать геном человека, почему, спросите вы, они не могут найти способ искоренить прыщи? Никаких признаков появления такого лекарства на горизонте не видно. Таким образом, поиск способа борьбы со вспышками недуга, которые портят вашу внешность и вредят самооценке - остается вопросом открытым.Помимо препаратов, помогающих справляться с прыщами, есть еще простые народные средства и методы лечения.Медикаментозное лечение - как убрать акне1.Несильное акне помогают облегчить кератолитические кислоты. Они разрушают жировые пробки, блокирующие волосяные фолликулы и способствуют отшелушиванию на поверхности кожи мертвых и отвердевших клеток. Кератолитические средства включают препараты салициловой кислоты, такие как Clearasil, лечебные салфетки и крема анти акне на основе серы.2.Перекись бензоила, Clearasil Ultra, Окси и PanOxyl не раздражают кожу, стимулируя усиленное удаление ее клеток, а также подавляют бактерии. Начинать следует с применения несильных средств, чтобы лечение не повлекло жжение и покраснение. Также для лечения актуальны антибиотики, к примеру, клиндамицин и эритромицин. Оба они отпускаются по рецепту врача (в тяжелых случаях).3.Очень эффективны для лечения заболевания в домашних условиях ретиноиды, но они также могут привести к раздражению. Применяются эти препараты местно, а также в таблетках и также доступны только по рецепту.4.Причиной акне могут стать недостаточно гигиеничные глубокие чистки кожи, стимулирующие работу сальных желез, что в итоге приводит к выделению большего количества жира. Избегайте гранулированных моющих средств. Используйте одноразовые косметические диски.Эффективные народные средства против акне доступные в домашних условияхВы в поиске легкого и при этом эффективного лечения акне, но у вас мало денег и времени? Необходимости искать дальше, чем у себя дома нет. Домашних средств, помогающих избавиться от досадных пятен акне, множество, от сильнодействующей лимонной кислоты до успокаивающего, обладающего антибактериальными свойствами меда. Эти ингредиенты сегодня используются во многих средствах для ухода за кожей.1.Мед.Нанесите крем из меда на лицо и шею и оставьте на 15-20 минут. Затем мягко круговыми движениями помассируйте и смойте теплой водой.2.Яблочный уксус.Уменьшает покраснение и лечит прыщи, прежде чем они выйдут из-под контроля. Яблочный уксус вытягивает примеси и отшелушивает кожу. Он содержит бета-каротин, который является отличным антиоксидантом, помогает удалить из поврежденной кожи свободные радикалы. Также вещество восстанавливает уровень рН (до нормы 4,5-5,5), делая кожу слегка кислой. Когда она слишком щелочная, то становится сухой и уязвимой (т. е. склонной к пятнам и морщинам).Нанесите немного разбавленного яблочного уксуса в качестве ночного тонера и оставьте до утра, пока вы спите. Если это проблема, смойте через 10-20 минут и ложитесь спать.3.Свежая папайя.Фермент в папайе действует в качестве агента пилинга, разрушая поверхность мертвых клеток кожи и ускоряя ее обновление.Папайя также богата витаминами А, В и С. Нанесите на 25 минут пюре папайи.4.Масло чайного дерева.Это эфирное масло австралийского растения содержит органическое соединение терпинен-4-ол, обладающее антимикробными свойствами. Воздействуя на бактерии, масло чайного дерева также успокаивает раздраженную покрасневшую кожу (что гораздо лучше, чем сжигающая ее перекись бензоила).НО (и это большое но)! Применять в неразбавленном виде масло чайного дерева для лечения акне ни в коем случае нельзя. Это сделает кожу сухой, раздраженной и зудящей. Смешайте 5 мл масла с 95 мл воды. Применяют средство в качестве тонера, нанося на более склонные к акне области. Попробуйте смешать его с гелем алоэ вера и медом. Способ использования этого решения бесконечно много.5.Лимонный сок.Лимонный сок содержит активный ингредиент L-аскорбиновую кислоту, мощный антиоксидант, способствующий лечению акне и заживлению кожи. Как натуральный эксфолиант, разбавленный лимонный сок можно наносить непосредственно на пятна или на все лицо.Одна часть воды и 1 часть лимонного сока. Смочите в растворе ватный тампон и нанесите народное средство на проблемные места. При необходимости оставьте на ночь.Это также большой маслопоглотитель и отбеливатель кожи и эффекты усиливаются под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца. Поэтому, чтобы избежать ожогов или пигментации будьте осторожны, особенно если у вас темный тон кожи.6.Земляника и йогурт.Салициловая кислота и альфа-оксикислоты добавляют в средства для лечения акне. Они есть в клубнике и йогурте! Кислоты проникают глубоко в поры, создавая отшелушивающий от мертвых клетки эффект, избавляя от лишнего кожного сала и уменьшая появление рубцов.Смешайте 3 растертых клубники с тремя столовыми ложками йогурта. Добавьте каплю масла чайного дерева или 2 чайные ложки меда. Оставьте маску на 15-20 минут и затем удалите влажной тканью.7.Апельсиновые корки.Полезны и корки и сок. Кожица апельсина содержит больше витамина С, чем мякоть. Она идет в основу для масок для лица. Высушите за 2 дня, затем перемелите в блендере в мелкий порошок. Вуаля! Легкое домашнее средство против акне для маски готово.8.Кокосовое масло.В составе кислоты с антимикробными и антибактериальными свойствами. Те же самые кислоты содержатся в грудном молоке. Они защищают новорожденных от инфекций.Нанесите 1 чайную ложку чистого кокосового масла на лицо и оставьте на ночь.9.Яичные белки.Препятствуют появлению крупных пор и излишков кожного сала. Они содержат лизоцим, фермент, убивающий бактерии.Яичные белки также действуют как мягкое вяжущее средство, временно затягивая поры и укрепляя кожу. Взбейте один яичный белок и равномерно нанесите на кожу. Полностью высушите и удалить теплой водой. Потом обязательно умойтесь холодной.10.Молоко.Молочная кислота в молоке - прекрасная подпитка для кожи лица, помогающая в домашних условиях бороться с сухостью (одна из основных причин акне).Смешайте столовую ложку меда и столько же молока. Нанесите на 10-15 минут и удалите.