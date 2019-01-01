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Кардиологи рассказали, какие продукты помогут уберечься от инфаркта. Эти продукты следует ежедневно употреблять мужчинам.Тревожная тенденция: количество заболеваний раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями среди мужчин в возрасте до 35 лет продолжает расти.Это связано с темпом жизни в большом городе, хроническими стрессами, финансовым кризисом. А также вредными привычками, проблемами в личных отношениях.И, конечно же, - несбалансированным питанием.Многие недуги можно предотвратить, если обогатить рацион определенными продуктами, убеждены медики.Скажем, замечательное влияние на здоровье представителей сильного пола имеют морепродукты.Речь идет не только о так называемых афродизиаках - продукты, способствующие потенции. Устрицы, мидии, кальмары, креветки богаты белком и микроэлементами, в частности цинком, который предотвращает развитие рака простаты. Цинк также содержится в говядине и бобовых.Очень желательна в рационе рыба, особенно жирные ее сорта. Лосось, тунец, скумбрия, сельдь, форель, семга источник жирных кислот, которые помогают снизить уровень холестерина, предотвратить рак простаты, а также стимулируют кровообращение, улучшают работу сердца и иммунной системы.Врачи советуют привлекать в рацион капусту брокколи. Она содержит вещества, защищающие организм от свободных радикалов, которые провоцируют развитие онкологических недугов.Брокколи богата витамином С, бета-каротином, калием и сульфорафаном, который обладает сильным противоопухолевым эффектом.И не игнорируйте бананы. Их сладкая мякоть богата калием, который крайне необходим для нормального функционирования нервной системы и сердца. Регулярное потребление этих южных плодов поможет снизить риск инфаркта.