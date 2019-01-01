Медики подсказали, какие продукты могут защитить от тромбоза

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Три простых приема, которые помогут растворить тромбы.Чаще всего, возникновение тромбов связано с изменением состава крови в возрасте старше 35 лет. Ускорить развитие этого крайне неблагоприятного для здоровья процесса могут неправильное питание, экология, травмы.В сущности, опасность тромбов смертельная, поскольку пристеночные и закупоривающие образования могут стать причиной сердечного приступа и в худшем случае – в виде инфаркта с летальным исходом, предостерегли врачи. Медики различают два основных вида тромбоза: венозный и артериальный.Тромб представляет собой сгусток крови, образовавшийся в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца. Это может произойти, к примеру, из-за генетически обусловленных нарушений свертываемости крови, Также нарушению свертываемости крови способствуют аутоимунные заболевания, операции на крупных венах.Кроме того, в ходе операций, вследствие травмы или инфекции могут возникать повреждения эндотелия на внутренней поверхности сосудов. Это тоже способствует образованию тромбов. Также провоцировать застой крови, ведущий к тромбозу, могут фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность, раковые заболевания, травмы или сидячий образа жизни.Возникнув, тромб постепенно увеличивается в размерах по мере наслоения тромботических масс. Отрыв тромба от стенки сосуда может привести к закупорке тромбом кровеносного сосуда, то есть тромбоэмболии, прекращающей нормальный кровоток. В результате это часто приводит к ишемическому инфаркту. Если тромбоэмболия возникла в сосудах мозга, развивается ишемический инсульт.В народной медицине существуют три простых приема, которые помогают растворить тромбы. Утверждается, что с их помощью можно улучшить состояние здоровья и крови в течение недели.В частности, для профилактики тромбоза перед едой полезно съедать несколько долек грейпфрут. Употреблять очищающий сосуды фрукт рекомендуется за 10 минут до принятия пищи.Также целесообразно ежедневно выпивать стакан томатного сока: его вещества снижают склонность тромбоцитов к слипанию в сгустки. Другой простой способ - употреблять не менее одной сырой моркови в день. Фитонциды и микроэлементы моркови эффективно укрепляют стенки сосудов и предотвращают образование тромбов.