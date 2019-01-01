Диетологи назвали продукты, "сжигающие" жир на животе и боках

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Эти продукты помогут быстро избавиться от жира на животе.К сожалению, на сегодняшний день ожирение является одной из самых больших проблем во всем мире.Для многих стремление уменьшить жир на животе является трудной, но необходимой задачей для того, чтобы быть здоровыми.Достижение этой цели поможет вам избежать таких проблем со здоровьем, как гипертония, метаболический синдром, болезни сердца, потеря памяти, диабет и некоторые виды рака.Конечно, вы можете обратиться к таким методам, как таблетки для сжигания жира, ведь худеть без забот это очень заманчивая идея. Однако, реальность такова, что они могут спровоцировать негативные побочные эффекты, которых можно было бы избежать.Включите следующие продукты в ваш ежедневный рацион и вы достигнете заветной цели - уменьшите жир на животе, не вредя при этом своему здоровью.1. ЯблокиЛюбой сорт яблок очень полезен, когда речь идет о сокращении живота. Они содержат много клетчатки, так что ваш желудок чувствует насыщение и при этом вы не переедаете.С другой стороны, они богаты антиоксидантами и содержат пектин.Это вещество помогает уменьшить жир не только в области живота, но и на всем теле. Под действием пектина жировые отложения уменьшаются, и при этом он ограничивает количество жира, которое поглощается нашим телом.2. ПомидорыЭтот овощ очень полезен для нашего здоровья, благодаря высокому содержанию витаминов и минералов, поэтому помидоры известны как одно из средств профилактики таких заболеваний, как рак.Благодаря своей кислоте и содержанию ликопина, помидоры идеально подходят для уменьшения жира на животе. Они помогают превращать жир в энергию, так что если вы регулярно их едите, вы увидите результаты в течение короткого времени.Стоит помнить, что при термической обработке помидоров, ваше тело будет гораздо лучше усваивать ликопин.3. ЧеснокЧеснок это еще один очень полезный продукт, который поможет вам уменьшить жир на животе. Это связано с высоким содержанием аллицина, химического вещества, которое помогает вывести из организма «плохой» холестерин (LDL).Аллицин также останавливает накопление жира. Вам нужно есть всего лишь два зубчика чеснока по утрам, каждый день, чтобы получить положительный эффект и уменьшить жир на животе.Мы знаем, что не всем нравится вкус чеснока, но подумайте, ведь преодолев это маленькое неудобство вы сможете достичь желанного веса.4. МиндальМиндаль поможет вам сжигать жир за счет снижения уровня холестерина. Этот орех богат клетчаткой и триптофаном, которые заставляют нас быстрее чувствовать себя сытыми и, таким образом, помогают избежать переедания.Кроме того, высокое содержание белка делает миндаль незаменимым продуктом для развития мышечной массы, а еще он улучшает пищеварение и кишечный транзит.Конечно, стоит иметь в виду, что миндаль это высококалорийная пища, та что не стоит злоупотреблять им. В идеале, в стоит есть не более 25 граммов.5. ОгурецЭтот овощ очень полезен для нашей кожи, здоровья глаз и помогает ускорить потерю веса. Огурцы богаты клетчаткой и заставляют нас быстрее чувствовать насыщение. Они отличаются высоким содержанием воды и поэтому в них почти нет калорий.Средний огурец содержит около 45 калорий, что делает его идеальной пищей, когда мы хотим уменьшить жир на животе.Это также мочегонное, тонизирующее средство, которое стимулирует пищеварение и способствует выведению токсинов из организма, а также оказывает благотворное воздействие на волосы и ногти.6. ОвсянкаОвес является одним из самых полезных продуктов для нашего тела, причем в любом виде. Он отличается низким содержанием калорий, помогает регулировать клеточный метаболизм и обладает очищающим эффектом.Если ваш врач сказал вам, что у вас начинаются проблемы с сердцем, вы должны знать, что овес также:Помогает снизить уровень холестерина в крови.Улучшает кровообращение.Помогает вашей сердечно-сосудистой системе в целом.И это еще не все, ведь овес помогает бороться с лишним весом естественным образом, вам не придется голодать. Диетологи рекомендуют есть овсяную кашу или хлопья по утрам, за завтраком, также в них можно добавить ягоды.7. Зеленая фасольЭтот тип бобовых дает содержит много витаминов, минералов, антиоксидантов, белков и клетчатки.Зеленая фасоль отличный выбор, если вы хотите уменьшить жир на животе, ведь она поможет вам чувствовать себя сытыми без лишних калорий, а ее высокое содержание белка делает эти зеленые стручки продуктом с высокой питательной ценностью.8. МедЕсли съедать одну столовую ложку меда после пробуждения и перед сном, это тоже поможет вам уменьшить жир на животе. Это золотой нектар является одним из самых популярных продуктов, его с древних времен используют в лечебных целях.Вы должны помнить, что, несмотря на то, что мед сладкий, это не то же самое вещество, что в сахаре, который, в отличие от меда, не имеет никакой питательной ценности.Если вам сложно съесть ложку меда, попробуйте использовать его в качестве подсластителя для кофе или чая.