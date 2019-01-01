Врачи назвали напиток, очищающий сосуды от холестериновых бляшек

Стало известно, какой чай станет для вас самым полезным.Каждую секунду в мире люди пьют около миллиона чашек чая.Один из самых популярных и любимых напитков может нести в себе огромную пользу для человека, однако на самом деле выбрать лучший вид чая невозможно, так как все они действуют на организм благотворно, но по-разному.Специалисты рассказали о полезных свойствах черного, зеленого, белого, пуэра и улуна - только эти пять сортов профессионалы чайных дел считают настоящими.ЗеленыйЗеленый чай содержит в 2 раза меньше кофеина, чем черный - поэтому ему лучше отдавать предпочтение при расстройствах сна, заболеваниях сердца и беременности (но в ограниченном количестве).Зеленый чай содержит витамины A, B, B1, B2, B15, C, P фтор, калий, цинк, медь, йод, фтор и другие полезные вещества. Это отличный источник антиоксидантов - веществ, которые замедляют старение. Напиток выводит токсины и снижает риск развития рака. А еще зеленый чай убивает вирусы и грибки.ЧерныйЧерный чай собирают из тех же кустов, но сильнее обрабатывают, что придает листочкам более насыщенный вкус и цвет, а вот полезные вещества забирает.Напиток богат витаминами А, К, Р и В, аминокислотами, натрием, магнием, калием, кальцием, железом, фтором, йодом, цинком и медью. В нем много кофеина, поэтому при пониженном давлении черный чай подходит больше, чем зеленый. Напиток снимает желудочные спазмы, останавливает тошноту, укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям. А еще черный чай бодрит и поднимает настроение.БелыйДля этого чая для гурманов годятся только молодые почки, покрытые белым пушком. Их собирают вручную, поэтому белый чай может стоить до 2 тысяч долларов за кг. Сборщикам нельзя курить, есть чеснок, пряности и употреблять алкоголь, чтобы чайные листья не впитали в себя посторонние запахи.Почки обрабатывают минимально (5-7% окисления), и в них сохраняется больше полезных веществ. У белого чая масса целебных свойств и меньше кофеина в составе. Он укрепляет иммунитет, очищает, убивает бактерии и насыщает организм полезными веществами. Также он отлично снимает синдром хронической усталости.ПуэрЛистья для пуэра окисляют, а затем хранят при высокой влажности. Этот чай как вино - чем он старше, тем ценнее. В специализированных магазинах можно найти сорокалетний пуэр, или даже старше.Китайцы называют его средством от ста болезней. Напиток очень полезен для органов желудочно-кишечного тракта, его даже разрешают пить при язве. Пуэр снимает налет со слизистых и улучшает усвоение пищи. Снижает вероятность раковых заболеваний, уровень холестерина и сахара. Хорошо выводит токсины, поэтому его рекомендуют пить при отравлениях. Кроме того, пуэр бодрит не хуже, чем энергетик, только без вреда для здоровья.УлунУлун окисляют только на половину - по краям листьев. Поэтому он такой же вкусный, как черный чай, и так же ароматный, как зеленый. И стоит дороже их обоих, поскольку добиться нужной степени окисления не так уж легко: во время обработки листьев каждый час аккуратно перемешивают и разминают, при этом стараясь не ломать.В улуне содержится 400 видов полезных химических соединений: витамины С, D, E, K, B1, B6, B3, B12, кальций, фосфор, железо, йод, магний, селен, цинк, марганец и другие. Полифенолы в письме улуна снижают активность раковых клеток. Чай улучшает пищеварение, защищает от инфарктов и инсультов и выводит бляшки холестерина. Кроме того, он помогает справиться с депрессией, улучшает состояние кожи и избавляет от аллергии.