Медики назвали основные признаки гипотонии

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Гипотония – это падение артериального давления ниже 100/65 мм. рт. ст.Само по себе низкое артериальное давление еще не является болезнью, это вариант нормы, особенность организма, которая часто встречается у людей, занимающихся тяжелым физическим трудом или спортом.Однако если пониженное давление сопровождается рядом неприятных симптомов, оно может быть признаком болезни и требует выяснения причин и лечения.Каковы симптомы низкого кровяного давления?- слабость;- усталость;- сонливость;- головокружение и обмороки;- потеря равновесия;- ухудшение или размытость зрения;- тошнота;- холодная, липкая кожа;- бледность.В чем может быть причина хронической гипотонии?- беременность;- гормональные проблемы, такие как недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз), диабет или низкий уровень сахара в крови (гипогликемия);- прием некоторых лекарственных препаратов;- сердечная недостаточность;- сердечные аритмии;- тепловой или солнечный удар;- болезни печени.Что вызывает ВНЕЗАПНОЕ падение артериального давления?Внезапные падения артериального давления могут угрожать жизни. Причины этого типа гипотонии могут быть вызваны следующими факторами:- потеря крови при кровотечении;- низкая температура тела;- высокая температура тела;- сердечная мышечная болезнь, вызывающая сердечную недостаточность;- сепсис, тяжелая инфекция крови;- сильное обезвоживание от рвоты, диареи или лихорадки;- реакция на лекарства или алкоголь;- тяжелая аллергическая реакция, называемая анафилаксией, которая вызывает нерегулярное сердцебиение.Вам стоит обратиться к врачу, если:Вы испытываете любой из перечисленных выше симптомов.Вам был поставлен диагноз «низкое кровяное давление» и наблюдается увеличение частоты симптомов, таких как обмороки.Вы испытываете симптомы в результате приема лекарств.Когда ваше кровяное давление становится очень низким, существует значительная опасность того, что ваше тело не получит достаточного количества кислорода для выполнения своих нормальных функций.Недостаток кислорода может привести к нарушению функционирования сердца и мозга и вызвать проблемы с дыханием, а в редких случаях даже коллапс.