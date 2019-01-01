Медики рассказали, какие продукты несовместимы с алкоголем

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Чем нельзя закусывать алкоголь.Сейчас вы будете немного удивлены - среди продуктов, названных врачам и учеными, немало привычной нам закуски.Чтобы вечеринка не превратилась в неприятность, следует знать, какие продукты несовместимы с алкоголем.Рейтинг продуктов, которыми нежелательно заедать и запивать алкогольные напитки.1. ЭнергетикЭнергетики содержат вещества, которые повышают артериальное давление, а также вызывают спазмы сосудов головного мозга. Если эти напитки смешать с алкоголем, то такая смесь может нарушить работу почек, а также повлечь судороги и развитие сердечной аритмии.2. МаринадыКомбинация маринованных овощей и алкоголя может негативно отразиться на печени и почках. Ведь для их приготовления используют уксус. Если вам хочется закусить алкоголь чем-то кислым, то лучше предпочесть соленый огурец или квашеную капусту.3. Газированные напиткиВ газированной воде есть углекислый газ, который раздражает слизистую оболочку желудка и таким образом способствует быстрому всасыванию спирта. В результате человек быстро пьянеет.4. ПомидорыЕсли алкоголь закусывать помидорами, то это может вызвать проблемы с пищеварением. Однако продукты переработки помидоров (томатная паста, кетчуп, соус) такого эффекта не вызывают, поэтому помидоры в собственном соку и сок можно употреблять.5. СладостиШоколад в сочетании с алкоголем нагружает поджелудочную железу, от чего вы почувствуете боль в животе и спазмы.6. Жирное мясоВо время употребления алкоголя лучше откажитесь от жареного мяса. Замените его печеным или отварным. А еще лучше – рыбой.7. ФруктыФрукты только усилят процесс брожения алкоголя.8. КофеСмесь алкоголя и кофе создает опасность гипертонического криза или спазма сосудов головного мозга.