Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от похмелья

Быть знакомым со способами устранения похмелья необходимо всем.Похмелье может возникнуть не только в том случае, когда человек напился накануне до беспамятства, а и после парочки бокальчиков вина или пива.Все зависит от организма и того, насколько он был перегружен до того, как в него попал алкоголь.Быть знакомым со способами устранения похмелья необходимо всемМедики назвали пять лучших продуктов от похмелья:1. Куриные яйца. Мало того, что яйца – отличный источник протеинов, придающих человеку сил, так еще и мощное средство против похмелья. Оказывается, в яйцах содержатся аминокислоты, стимулирующие печень, так что этот продукт должен быстро избавить человека от симптомов похмелья и помочь его печени восстановиться.2. Маринованные огурчики. Главное – не употребить утром с похмелья маринованные огурцы с новыми 100 г алкоголя. Иначе это может перейти в запой. Отставьте в сторону спиртные напитки и просто съешьте парочку хрустящих огурчиков, которые имеют в своем составе массу полезных минералов и компонентов, буквально ставящих человека на ноги после злоупотребления алкоголем.3. Куриный бульон или суп. В этом блюде содержится аминокислота “цистеин” облегчающая задачу печени в вопросе освобождения организма от алкогольных токсинов. К тому же, горячий супчик нормализует водный баланс в организме и придает сил человеку, насыщая его энергией.4. Яблоки. Самый популярный и доступный фрукт, являющийся отличным детокс-средством. Яблоки «заводят» кишечник и очищают его от вредных накоплений, в том числе и продуктов распада этанола.5. Овсяная каша. Все мы знаем, что в овсяной каше содержится много клетчатки, которая обволакивает стенки желудка и кишечника, всасывая в себя токсины. Именно поэтому овсянка может помочь с похмельем. Она очистит организм от ядов, которые туда попали с алкоголем, и восстановит слизистые органов пищеварения. Плюс ко всему, в этой каше содержится полезное для крови железа, для сердца – калий, для нервной системы – магний.