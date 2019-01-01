Медики разработали уникальную методику тестирования на рак

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Также тест может рассчитать риск рецидива.Новый тест определит эффективность лечения рака и спрогнозирует вероятность рецидива.- Ученые из Манчестерского университета (Великобритания) разработали методику, которая из исследования крови получает максимум полезной информации об онкопациенте, чем когда-либо ранее, - отмечено в статье.Для практической медицины инструмент позволяет скорректировать лечение и сделать прогноз на будущее, а для науки - ускорит открытие новых лекарств и улучшит эффективность персонализированных, сообщается на сайте университета.Методика предполагает исследование липосом - своеобразных «наноконтейнеров» для доставки лекарственного средства в опухоль.Ученые доказали, что к поверхности липосом прилипает большое количество полезной информации, которую можно получить из крови и исследовать на благо пациента.- Мы надеемся, что этот метод станет основой для мониторинга прогрессирования заболевания или рецидива, определения эффективности лечения, а также для идентификации новых биомаркеров в качестве ранней диагностики рака, - говорит исследователь Костас Костарелос.Британские ученые - не единственные, кто разрабатывает универсальный тест по крови для улучшения диагностики и лечения рака. Исследователи из США доказали, что жидкостная биопсия выявляет в два раза больше мутаций, чем стандартная. Новые выводы относительно преимуществ теста по крови могут изменить терапевтические подходы в онкологии, считаю эксперты.