Медики открыли пользу интервального голодания

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8 часов вам можно употреблять все, что угодно.Эта диета подойдет тем, кто хочет быстро похудеть перед свиданием или важным мероприятием. На ней периодически сидят популярные звезды, фигурам которых можно позавидовать. Если в двух словах, то можно есть все, что хочешь, на протяжении 8 часов, однако потом придется поголодать. О плюсах и минусах данной диеты рассказал экперт.Есть исследования, которые показывают некоторую выгоду от меньшего количества сахара, что снижает риск развития хронических заболеваний. Есть подтверждения того, что «отдых» полезен внутренним органам и метаболизму, но все нужно проверять.Некоторые исследования, напротив, показывают, что нет разницы в самочувствии и скорости похудения между теми, кто ест с интервалами, и теми, кто просто ограничивает калории.К плюсам такой диеты относится то, что ты более сознательно подходишь к приему пищи, вредных перекусов становится меньше, также улучшается сон и полезное питание.Однако недостатки тоже присутствуют. Например, в периоды, когда есть нельзя, ты можешь чувствовать нехватку воды в организме, тошноту - и даже замечать набор веса. Долгосрочные эффекты от интервального голодания не изучались. Кроме того, в периоды, когда есть можно, ты можешь подсознательно употребить больше продуктов, чем стоило бы.Диетологи не против подобного подхода к питанию, однако при наличии неприятных симптомов или серьезных заболеваний лучше так не питаться. И тем более нельзя пробовать интервальное голодание тем, у кого депрессия, кто ждет ребенка или кормит грудью, принимает инсулин или лекарства для улучшения метаболизма.