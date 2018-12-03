Медики рассказали, какие упражнения помогают продлить молодость

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От размера теломер зависит старение.Умеренные физические нагрузки полезны для здоровья человека. Однако тренировки тренировкам рознь. Немецкие специалисты выяснили, что некоторые виды упражнений помогают бороться со старением, а другие, увы, нет.Оказалось, что упражнения на выносливость (такие как бег, плавание и езда на велосипеде) и интервальные тренировки высокой интенсивности могут не только замедлить, но и обратить вспять клеточное старение. А так называемые упражнения с отягощением (бодибилдинг, например) такого же результата не дают.Напомним, что по мере деления клеток, начиная с эмбрионального возраста в несколько дней, концевые участки хромосом теломеры становятся всё короче и короче. Если представить хромосомы в качестве Х-образного блока ДНК, то теломеры служат в качестве "крышки" на конце каждой ветви этой фигуры, заботясь о том, чтобы ни один важный участок ДНК не "развалился" по мере деления клеток. В старческом возрасте теломеры почти всех клеток организма уже не могут защищать концы хромосом. Таким образом, укороченные теломеры - показатель возраста.С тех пор как учёные обнаружили, что от размера теломер зависит старение как отдельных клеток, так и организма в целом, в этой области началась настоящая гонка. Одной из вожделенных целей стал поиск факторов, которые участвуют в регуляции длины теломер.Специалисты отмечают, что процесс укорачивания длины теломер не является "улицей с односторонним движением": фермент теломераза способен бороться с этим процессом. Более того, теломераза может даже обратить вспять и добавить теломерам длину.Также, как недавно выяснили специалисты, триггером для "заморозки" процесса старения могут выступать некоторые виды упражнений.Команда учёных во главе с профессором Ульрихом Лауфсом (Ulrich Laufs) из Лейпцигского университета, Германия, пригласила принять участие в исследовании 266 молодых и здоровых людей. Важное условие: ранее они не занимались спортом.Всех испытуемых разделили на четыре группы, три из которых в течение шести месяцев выполняли различные упражнения.Участники первой группы выполняли упражнения на выносливость, например, они бегали без перерыва в течение длительного времени.Вторая "команда" использовала интервальную тренировку высокой интенсивности, состоящую из разминки и последующего чередования бега с высокой и низкой интенсивностью. Завершалась такая тренировка медленным бегом.Третья же группа должна была выполнять упражнения с отягощением. Речь идёт о круговой тренировке с использованием восьми разных тренажёров. Например, они выполняли "скручивание" для тренировки мышц брюшного пресса, упражнения для растягивания мышц спины, тягу вниз на высоком блоке и другое.Четвёртая группа являлась контрольной, поэтому её участники продолжили вести привычный образ жизни.В течение шести месяцев участники трёх первых групп занимались спортом три раза в неделю по 45 минут.Специалисты анализировали длину теломер в их клетках до начала всех тренировок и спустя несколько дней после последнего дня выполнения упражнений.