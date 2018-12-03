Медики рассказали, какие упражнения помогают продлить молодость

От размера теломер зависит старение.

Умеренные физические нагрузки полезны для здоровья человека. Однако тренировки тренировкам рознь. Немецкие специалисты выяснили, что некоторые виды упражнений помогают бороться со старением, а другие, увы, нет.

Оказалось, что упражнения на выносливость (такие как бег, плавание и езда на велосипеде) и интервальные тренировки высокой интенсивности могут не только замедлить, но и обратить вспять клеточное старение. А так называемые упражнения с отягощением (бодибилдинг, например) такого же результата не дают.

Напомним, что по мере деления клеток, начиная с эмбрионального возраста в несколько дней, концевые участки хромосом теломеры становятся всё короче и короче. Если представить хромосомы в качестве Х-образного блока ДНК, то теломеры служат в качестве "крышки" на конце каждой ветви этой фигуры, заботясь о том, чтобы ни один важный участок ДНК не "развалился" по мере деления клеток. В старческом возрасте теломеры почти всех клеток организма уже не могут защищать концы хромосом. Таким образом, укороченные теломеры - показатель возраста.

С тех пор как учёные обнаружили, что от размера теломер зависит старение как отдельных клеток, так и организма в целом, в этой области началась настоящая гонка. Одной из вожделенных целей стал поиск факторов, которые участвуют в регуляции длины теломер.

Специалисты отмечают, что процесс укорачивания длины теломер не является "улицей с односторонним движением": фермент теломераза способен бороться с этим процессом. Более того, теломераза может даже обратить вспять и добавить теломерам длину.

Также, как недавно выяснили специалисты, триггером для "заморозки" процесса старения могут выступать некоторые виды упражнений.
Команда учёных во главе с профессором Ульрихом Лауфсом (Ulrich Laufs) из Лейпцигского университета, Германия, пригласила принять участие в исследовании 266 молодых и здоровых людей. Важное условие: ранее они не занимались спортом.

Всех испытуемых разделили на четыре группы, три из которых в течение шести месяцев выполняли различные упражнения.

Участники первой группы выполняли упражнения на выносливость, например, они бегали без перерыва в течение длительного времени.

Вторая "команда" использовала интервальную тренировку высокой интенсивности, состоящую из разминки и последующего чередования бега с высокой и низкой интенсивностью. Завершалась такая тренировка медленным бегом.

Третья же группа должна была выполнять упражнения с отягощением. Речь идёт о круговой тренировке с использованием восьми разных тренажёров. Например, они выполняли "скручивание" для тренировки мышц брюшного пресса, упражнения для растягивания мышц спины, тягу вниз на высоком блоке и другое.

Четвёртая группа являлась контрольной, поэтому её участники продолжили вести привычный образ жизни.

В течение шести месяцев участники трёх первых групп занимались спортом три раза в неделю по 45 минут.

Специалисты анализировали длину теломер в их клетках до начала всех тренировок и спустя несколько дней после последнего дня выполнения упражнений.
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