Ученые рассказали о влиянии сауны на сердце

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Исследователи следили за участниками на протяжении 15 лет.Ученые из Университета Восточной Финляндии обнаружили, что люди, которые регулярно посещают сауну, меньше подвержены риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании приняли участие 1688 человек, средний возраст добровольцев составлял 63 года.Результаты исследования были опубликованы в журнале BMC Medicine. Профессор Яри Лаукканен отметил, что приведенные данные исследования особенно актуальны для людей, перешагнувших пятидесятилетний рубеж.Их разделили на две группы, каждая из которых посещала сауну с разной частотой. В группе, участники которой бывали в парной не реже 3-7 раз в неделю, количество смертей значительно снизилось. Ученые фиксировали в ней примерно три смерти в год.В группе, которая посещала сауну всего раз в неделю, показатели смертности были увеличены в три раза.В результатах исследования также отмечается, что любители бань и саун меньше подвержены болезням легких и могут похвастаться лучшей и более стабильной работой мозга, а их давление очень редко "скачет".