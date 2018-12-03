Медики назвали продукт, который особенно полезен зимой

Диетологи советуют есть в холодную погоду сало.Диетологи в связи с приходом холодов в Украину советуют тепло одеваться и завтракать салом.О пользе сала в соцсети написала и.о главы Минздрава Ульяна Супрун.Ей уже передают благодарность продавцы сала, потому что покупателей после ее поста стало больше.Супрун рассказала, что сало содержит незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам. Кроме того, в сале есть полезное вещество холин, который играет важную роль в обмене жиров. Также по содержанию ненасыщенных жирных кислот сало нечто вроде рапсового масла и рыбьего жира. Интересно, в некоторых исследованиях выявлено, что от рациона и выпаса свиньи содержание омега-3 жирных кислот может возрастать."В сале витамины D и Е, хотя их содержание значительно меньше, чем дневная потребность организма", - добавила и.о. министра здравоохранения.Диетологи говорят, что сало помогает согреться в холодную погоду. Но можно его есть два-три кусочка в день - 20-30 грамм, но только свежего, не замороженного.