Медики назвали овощ, замедляющий старение мозга

Ученые объяснили, почему пожилым надо чаще есть свеклу.По словам экспертов, свекла – весьма полезный и необходимый для рациона человека продукт.Ученые заявили, что употребление свеклы не только наполняет организм необходимыми витаминами, но и молодит мозг пенсионеров.По словам исследователя Уэйка Фреста, свежевыжатый свекольный сок помогает мозгу пожилых людей работать эффективнее.Он дает человеку преклонного возраста необходимую энергию для занятий спортом.По словам экспертов, свекла – весьма полезный и необходимый для рациона человека продукт. Она способствует ускорению метаболизма, помогает всем процессам в организме.Свежий сок свеклы содержит в себе высокий уровень селитры, который после употребления превращается в нитрит, а затем в .оксид азота. Именно этот элемент увеличивает приток крови в организме.