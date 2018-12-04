Рождественский пост: кому нельзя соблюдать ограничения в еде

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

28 ноября начался Рождественский пост, который продлится до Рождества Христова.Важно помнить, что главная задача Рождественского поста – очистить себя духовно.Главное в это время не ссориться с родными и близкими, избавить себя от греховных помыслов и страстей. Провести пост в молитве намного важней, чем воздержание от скоромной пищи.По словам священников, больным людям разрешено поститься в той мере, в которой им разрешает врач. Кроме этого, ослабить ограничения в еде можно людям в преклонный возраст, а также тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, пребывает в дороге. Как правило, от поста освобождаются беременные женщины и маленькие дети.Какие продукты нельзя есть в Рождественский пост:мясо;яйца;молоко;сыр;сливочное масло;рыба и вино (в понедельник, среду и пятницу).В пост алкогольные напитки лучше всего не употребляют вообще. Хотя в выходные и праздничные дни разрешается выпить немного вина.Что можно есть в Рождественский пост:Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждомуРождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждомуЧитать полностьюовощи (картофель, свеклу, морковь, капусту, бобовые, лук);фрукты (яблоки, груши, бананы, апельсины, мандарины, манго, папайя, ананас);ягоды (виноград, хурма);грибы;каши (рис, гречку, овсянку и т.п.);хлеб (сухари);зелень;орехи (в том числе семечки);мед;В субботу, воскресение, вторник и четверг можно есть рыбу, морепродукты, масло и даже вино.Во время поста можно употреблять сырые, вареные, тушеные, запеченные, соленые блюда. Также разрешено делать салаты, есть соленья и консервированные овощи и фрукты, супы, запеканки, рагу, пироги, вареники. Не запрещено пить соки, морсы, кисели и чай.Однако помните, что со 2 по 5 января 2018 года пост усиливается и нельзя употреблять даже рыбу. А в канун Рождества (6-го января) нельзя вкушать пищу до появления первой звезды на небе.