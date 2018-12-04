Диетологи объяснили, почему нужно есть горький шоколад

Немногие знают, но темный шоколад полезен для сердечно-сосудистой системы.Горький шоколад - это самый настоящий суперфуд. В его составе содержится огромное количество полезных веществ, которые укрепляют иммунитет, активируют работу мозга и снимают симптомы хронической усталости.Горький шоколад можно употреблять в качестве десерта или добавлять в выпечку. Вкус лакомств на основе этого продукта получается чрезвычайно насыщенным и ярким. Важно: выбирайте шоколад с содержанием какао выше 70%. Это самый полезный шоколад, в котором вы найдете максимум витаминов, минералов и других ценных веществ.Диетологи собрали подборку из полезных свойств горького шоколада, которые не оставят сомнений в том, что этот продукт обязательно должен присутствовать в вашем рационе.Борется с депрессиейПлохое настроение? Самое время подкрепиться ломтиком горького шоколада. В его составе можно найти природные антидепрессанты - теобромин, анандамид, фенилэтиламин. Эти вещества делают так, что даже небольшое количество темного шоколада здорово бодрит и поднимает настроение. Фенилэтиламин, например, в организме превращается в серотонин, который еще называют «гормоном счастья».Укрепляет сердце и сосудыНемногие знают, но темный шоколад полезен для сердечно-сосудистой системы. Его регулярное употребление укрепляет стенки сосудов и снижает риск возникновения холестериновых бляшек на их стенках. Горький шоколад эффективно разгоняет кровь по сосудам, а антиоксиданты в его составе благоприятно влияют на здоровье сердечной мышцы.Снижает риск развития диабетаГорький шоколад все равно остается шоколадом и относится к десертам и сладким лакомствам. При этом регулярное употребление этого продукта помогает снизить риск развития диабета. Горький шоколад улучшает работу клеток и повышает чувствительность к инсулину. Важно: это свойство характерно лишь для горького шоколада. А вот батончики и конфеты такими способностями определенно не обладают.Предотвращает инсультПо статистике, инсульт - это одна из болезней, от которой в нашей стране умирают чаще всего. Правильное питание поможет нормализовать состояние сосудов и укрепить их здоровье. Это доказали многолетние исследования, в ходе которых были изучены показатели 20 тысяч человек. Половина из них полностью отказалась от горького шоколада, а другая половина, напротив, употребляла этот продукт регулярно.Регулирует уровень холестеринаХолестерин - это естественное для человека вещество. Он должен присутствовать в организме, но при этом лишь в умеренных количествах. Когда вы налегаете на жирное, жареное и мучное, в организме начинает преобладать вредный холестерин, который является причиной возникновения ряда заболеваний. Чтобы понизить уровень вредного холестерина, налегайте на правильные продукты. В их числе горький шоколад, который богат антиоксидантами.Понижает кровяное давлениеГорький шоколад помогает понизить артериальное давление. Поэтому этот продукт в обязательном порядке должен присутствовать в рационе гипертоников. При этом выбирайте только те виды горького шоколада, содержание какао в которых превышает 50–70%.Полезен для беременныхБеременным женщинам также стоит обратить внимание на горький шоколад и полюбить его. Шоколад понижает кровяное давление, а этот симптом зачастую сопровождает беременность. Регулярное употребление горького шоколада помогает исключить ситуации, при которых кровоснабжение плода осложняется или полностью прекращается.Помогает от кашляЗаболели? Не спешите отказываться абсолютно от всех сладостей. Вы удивитесь, но некоторые лакомства полезны при вирусных заболеваниях. К таким чудо-сладостям относится, например, горький шоколад. Как он работает? В горьком шоколаде содержится теобромин.Это вещество снижает активность блуждающего нерва - области головного мозга, которая отвечает за приступы кашля. Исследования показали, что шоколад в этой связи даже эффективнее, чем вещества, в которых содержится обладающий слабым наркотическим действием кодеин.