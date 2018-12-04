Медики рекомендуют отказаться от этих продуктов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Рацион питания рекомендовано освободить от 4 продуктовИсключению подлежат те продукты питания, которые не просто бесполезны, а опасны для здоровья человека, заявили диетологи.Лучше отказаться от употребления опасных продуктов раз и навсегда, сообщила электронная газета ZIV.ru, ссылаясь на научные данные. В частности, эксперты призвали не позволять себе употреблять в пищу маргарин, а также продукты, в которых он содержится (в основном это готовые кондитерские изделия и выпечка).«Маргарин опасен тем, что содержит в себе огромное количество транс-жиров, образуемых в процессе химической модификации растительных жиров, из которых он производится. При частом или ежедневном их употреблении у человека серьезно возрастает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, печени, онкологических заболеваний», - предостерегли эксперты.Другой опасной едой специалисты назвали фастфуд - блюда быстрого приготовления. Такая пища также становится источником опасных транс-жиров, помимо которых в ней также присутствуют насыщенные жиры, консерванты, искусственные красители и ароматизаторы.Вердикт специалистов таков: «Постоянное употребление быстрой еды пагубно сказывается на состоянии желудка и кишечника, увеличивает риск развития аллергических реакций».Также ученые советуют «очистить» свой рацион питания от различных колбасных изделий. Они утверждают, что многие продукты этого ряда содержат в себе «букеты пищевой химии», способные вызывать болезни ЖКТ, бесплодие и даже недостатки в детском развитии.«Особенно опасна копченая колбаса, она содержит больше жира и канцерогенных продуктов копчения, чем та же вареная колбаса», - высказались эксперты.Четвертое место в рейтинге самых вредных в рационе питания заняли газированные напитки. По словам специалистов, такие напитки содержат даже не большое, а просто огромное количество сахара, и потому бьют по поджелудочной железе, угрожая организму возможным панкреатитом и диабетом второго типа. Кроме того, в газировке имеются вредные Е-добавки.