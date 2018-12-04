Названы народные способы борьбы с зубным камнем

Коричневый или желтый налет на зубах можно удалить дома.Что представляет собой зубной камень? Частички пищи и постоянно размножающиеся бактерии в ротовой полости образуют на зубах и языке налет после каждого приема пищи. При регулярной чистке зубов и ротовой полости такой легкий налет не представляет никакой опасности. Однако если зубы не чистить, то со временем налет будет уплотняться и становиться заметным. Через некоторое время он начинает твердеть, образуя зубной камень.Размножающиеся бактерии в ротовой полости тоже оставляют большое количество продуктов своей жизнедеятельности, которые повреждают зубную эмаль. Так развивается кариес зубов, зубные трещины и иные дефекты, разрушающие целостность зуба.Чаще всего зубной камень обнаруживается с внутренней стороны зубного ряда или в промежутках между зубами. Зубной камень достаточно прочно сидит на деснах и поверхности зубов, а значит снять его в домашних условиях не так просто, но все же есть некоторые рецепты, которые помогут вам это сделать.Пасты от зубного камняСамый простой и понятный способ чистки зубного камня в домашних условиях – применение специальных паст, которые способствуют устранению твердых отложений на зубах. В таких пастах содержатся абразивные компоненты, которые деликатно очищают зубную поверхность от налета и зубного камня.Использование зубных паст с абразивными веществами особенно эффективно на начальных этапах откладывания зубного налета и камня. В тяжелых случаях они малоэффективны и лишь частично позволяют устранить верхний слой зубного камня. При массивных твердых отложениях на зубах рекомендуется обратиться к врачу и провести профессиональную чистку зубного камня.Чистка зубов содойСода является прекрасным абразивным материалом, позволяющим устранить налет на зубах и зубной камень. Чистка зубов содой считается одним из наиболее популярных и простых способов в устранении зубного камня. Для этого вам потребуется 1 чайная ложка соды, 10-15 капель 3% перекиси водорода и 3-5 капель лимонного сода. Все ингредиенты следует тщательно перемешать и нанести массу на те участки зубов, где имеется зубной налет и камень. После 2-3 минут следует тщательно прополоскать ротовую полость теплой водой.Кроме того, соду можно добавить в обычную зубную пасту. Так вы сделаете пасту абразивной, что поможет лучше устранить налет и зубной камень.Чистку зубов содой следует проводить не чаще одного раза в неделю. Примечательно, что использование данного способа не рекомендуется, если у человека имеются болезни десен или стоматит. Перед использованием соды для чистки зубов нужно проконсультироваться со стоматологом.Баклажан для здоровья зубовНемного необычный рецепт, который использовался в старину нашими предками. Вам нужно сжечь один баклажан и собрать пепел. Полученным пеплом протирают проблемные участки зубов. Для того, чтобы процесс устранения зубного камня прошел успешно, пепел баклажана следует накладывать каждый день. Хорошие результаты можно будет увидеть уже спустя 10-12 дней.Черная редька от зубного камняЕсли вы регулярно едите черную редьку и надлежащим образом следите за гигиеной ротовой полости, то зубной камень вам не грозит. В черной редьке содержатся твердые волокна и другие компоненты, которые эффективно очищают поверхность зубной эмали от налета и твердых отложений. Сок черной редьки выступает в качестве дезинфицирующего средства, уничтожающего бактерии, способствующие развитию кариеса и иных проблем с зубами.Можно воспользоваться и рецептом с черной редькой для удаления зубного камня. Смешайте лимонный сок с соком (или кашицей) черной редьки. Смочите в полученной смеси зубную щетку и чистите зубы.ЦитрусовыеВсе цитрусовые, кроме отбеливающего эффекта, также обладают антимикробными свойствами. Регулярное употребление цитрусовых поможет справиться с бактериями в ротовой полости, что предотвратит появление кариеса, трещин, налета и зубного камня. Однако здесь стоит помнить, что в цитрусовых содержатся органические кислоты, которые разъедают зубную эмаль. Чрезмерное употребление цитрусовых или соков цитрусовых чревато развитием повышенной чувствительности зубов.Чистка от зубного камня с помощью чистотелаНужно взять половину столовой ложки чистотела и залейте кипятком на полчаса. Полученным отваром следует полоскать ротовую полость 2 раза в день.Следует помнить, что чистотел нельзя употреблять внутрь, поэтому при полоскании ротовой полости не глотайте отвар.Мнение специалистовПримечательно, что большинство рецептов народной медицины для удаления зубного камня не одобряются стоматологами. По мнению врачей, такие рецепты в лучшем случае не несут никакой пользы для здоровья, а в худшем – портят зубную эмаль.Врачи настаивают на том, что чистку зубов от зубного камня нужно проводить в стоматологическом кабинете. Только профессионал сможет грамотно удалить зубной камень без негативного воздействия на зубы.Как не допустить отложения зубного камняЕсли зубного камня у вас еще нет, то вы можете не допустить его появления. Как известно, предупредить проблему всегда легче, чем с ней бороться. Для предупреждения образования зубного камня следует избегать факторов, из-за которых он и появляется, а это:- Рацион питания, обогащенный мягкой пищей с преобладанием легкоусвояемых углеводов. В первую очередь сюда относятся сладости, фаст-фуд и изделия из сдобного теста.- Недостаточное употребление фруктов, овощей и ягод.- Нарушение процесса жевания. Жевать пищу нужно равномерно всеми жевательными зубами. Если вы задействуете только одну сторону зубного ряда, то с другой стороны налет появится значительно быстрее.- Заболевания внутренних органов и общее состояние здоровья человека. Нарушение обмена веществ и заболевания органов желудочно-кишечного тракта – основная причина появления налета в ротовой полости и в частности, зубного камня.- Происходит это из-за изменения микрофлоры в ротовой полости, что и является пусковым механизмом для образования зубного камня.- Применение некачественных зубных щеток и пасты. В таком случае даже регулярная чистка зубов не поможет избежать появления зубного налета и камня. Посоветуйтесь со стоматологом о выборе правильной зубной щетки и пасты.