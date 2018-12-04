Медики рассказали о пользе употребления спаржи

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Названы шесть главных причин, по которым стоит есть это растение.Спаржу, или аспарагус, знали как полезное растение еще в древние времена. Медики назвали пять веских причин, побуждающих включить спаржу в рацион питания.Причина первая: спаржа замедляет старениеВ спарже содержится большое количество белка, клетчатки, витаминов и полезных минералов: к примеру, витамины A, B, C, T, K, медь, марганец, пищевая клетчатка, магний, каротин, кумарин, тиамин, фолиевая кислота. Благодаря богатому составу спаржа укрепляет иммунитет, замедляет процессы, связанные с развитием возрастных заболеваний. Также ее употребление приводит в норму гормональный обмен. В Индии спаржу считают омолаживающим средством для женщин.Причина вторая: спаржа улучшает состояние сердца и сосудовСодержащееся в спарже вещество аспарагин благотворно влияет на сердце и сосуды, нормализует давление, регулирует свертываемость крови и предотвращает образование тромбов.Причина третья: спаржа способствует стройностиВ этом продукте много клетчатки, положительно влияющей на состояние ЖКТ и содействующей активизации обменных процессов. Кроме того, у спаржи очень низкая калорийность – в 100 граммах содержится 20 калорий. Тем, кто хочет иметь стройную фигуру, нужно обязательно есть спаржу.Причина четвертая: спаржа - афродизиакЕще в Средние века было замечено, что спаржа - продукт любовный, растение-афродизиак, усиливающий влечение. По словам экспертов, спаржа действует как природный аналог виагры: активизирует сексуальную энергию, благотворно влияет на мужское здоровье. Также спаржа улучшает физиологический тонус, помогает поддерживать энергичность и хорошее настроение.Причина пятая: спаржа нормализует уровень сахара в кровиСпаржа отличается низким содержанием углеводов и имеет низкий гликемический индекс, а комплекс содержащихся в ней микроэлементов усиливает действие инсулина. Спаржа по меньшей мере два раза в неделю, рекомендуется к употреблению людям, страдающим диабетом.Причина шестая: спаржа улучшает пищеварениеСпаржа является источником инулина и олигосахаридов – веществ, которые не перевариваются в кишечнике и выполняют роль питательной среды для «хороших» бактерий, которые помогают пищеварению и убивают патогенные микроорганизмы.