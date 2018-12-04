Медики рассказали, как домашняя работа влияет на здоровье

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Рекомендации по физической активности обновлены.Легкая физическая активность, в том числе в виде ходьбы по дому и домашней работы, может улучшать здоровье, - об этом ученые заявили на страницах журнала TIME.Конкретно полезными занятиями была названы глажка белья, уборка квартиры и участка рядом с домом, а также уход за домашними животными.Учены сообщили о том, что рекомендации по физической активности обновлены. Взрослому человеку по-прежнему рекомендуются 75 минут интенсивной или 150 минут умеренной аэробной активности в неделю. Но теперь ученые охотно соглашаются расценивать в качестве физических нагрузок более спокойные виды деятельности, чем занятия на спортивных тренажерах.«Все больше исследований показывает, что действия, которые большинство из нас не считает спортивными, такие как поход в магазин за продуктами или простая домашняя работа, - тоже хороши. Такие действия могут помогать предотвращать хронические заболевания, улучшать психическое здоровье и даже помогают нам жить дольше», - высказались об этом научные специалисты.Ученые апеллируют к исследованию, результаты которого публиковались изданием Lancet Psychiatry. Согласно данным, полученным в ходе этих изысканий, выполнение домашней работы в объеме 2-6 часов в неделю улучшает здоровье тем, что снижает уровень стресса, уменьшают беспокойство и депрессивные проявления. Другое исследование, опубликованное журналом American Geriatrics Society, показало: пожилые женщины, которые тратили на выполнение домашней работа примерно 30 минут в день, добились снижения личного риска смерти на 12%.Медики посоветовали как можно чаще находить в своем доме повод заняться каким-то делами. Главное – двигаться в посильном для себя режиме.