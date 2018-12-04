Сахар назвали «наркотиком» для организма

Зависимость у грызунов вызвал хлеб.Большинство продуктов вызывает у человека серьезную зависимость от еды. Как утверждают диетологи, особенно сильно привыкание возникает от сахара, на который мозг реагирует как на своеобразный наркотик.Так, диетологи провели масштабное исследование на крысах. Грызунов некоторое время подкармливали сахаром. Затем, когда их лишили этого продукта, крысы начинали переключаться на алкоголь.Ученые связали это с тем, что в его состав входят клейковина и дрожжи.Кроме того, грызуны активно ели продукты, содержащие глутамат натрия. Среди них колбаса, чипсы, сухарики. В список «зависимых», по данным исследования, вошла и соль. Специалисты отметили, что она воздействовала на определенные рецепторы, вызывая чувство удовлетворения.Напомним, ранее австралийский диетолог Джессика Сепель рассказала о способе похудения без диеты. По ее словам, весь секрет - в продуктах, способных заменить высококалорийную и жирную пищу, вредную для организма.