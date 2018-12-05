Исследование специалистов Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний при Фуданьском университете показало: между холодом и смертностью существует связь. Согласно заключению ученых, холод повышает риск смерти преимущественно в связи с болезнями сердца, сосудов и легких.Китайские исследователи проанализировали почти два миллиона (1 826 186) случаев естественной смерти, которые были зафиксированы в 272 городах страны в период с 2013 по 2015 год. В частности, это была смерть, вызванная последствиями сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, ишемической болезни сердца, инсультов и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).Изучив обстоятельства смерти людей, специалисты пришли к выводу о том, что повышение ее риска связано с двумя погодными факторами – сильным холодом и жарой. Из общего числа смертей 14,33% имели место именно в условиях неблагоприятных для здоровья температурных режимов. При этом, считают исследователи, воздействие холода на человеческое здоровье более разрушительно в сравнении с жаркой погодой.«Когда находившаяся в минусовых значениях температура воздуха начинала, риск смерти быстро снижался. При этом вероятность заболеть от переохлаждения у людей сохранялась в течение двух недель, тогда как от жары - не более двух-трех суток», - сообщили авторы проекта.Исследователи подчеркивают, что холод является серьезным фактором, повышающим риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. По их словам, на сердце холодная погода оказывает более весомое негативное воздействие, чем респираторные заболевания: 17,48% против 10,57%. Особенно чувствительны к холоду дети, женщины и люди старше 75 лет.Расчеты специалистов свидетельствуют: наиболее комфортной для человеческого организма погодой является приятно теплая - плюс 22,8 градуса Цельсия. Когда температура воздуха начинает расти и превосходить данный порог, риск смерти повышается тем сильнее, чем сильнее разогревается воздух.