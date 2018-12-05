Пять хитростей, чтобы избежать похмелья

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Похмельный синдром представляет собой комплекс из обезвоживания и действия химических веществ, оставшихся в организме после расщепления алкоголя. Гарантированно избежать похмелья вряд ли возможно – наука до сих пор не может ответить точно, что именно вызывает это тяжелое состояние. Но если не предотвратить совсем, то значительно уменьшить крайне дискомфортную симптоматику похмелья все же возможно.Хитрость первая: спаржа. В условиях лабораторных испытаний было обнаружено, что содержащиеся в спарже аминокислоты и минералы защищают клетки печени. Кроме того, употребление спаржи перед выпивкой увеличивает в организме содержание пищевых волокон, витаминов А и С, эффективно помогающих утилизировать алкогольные токсины.Хитрость вторая: предпочитать светлый алкоголь. По данным экспериментов, темный алкоголь способствует более тяжелому похмелью. В некоторых темных алкогольных напитках содержатся вещества конгенеры – эти субстанции, по мнению ученых, способны влиять на тяжесть похмельного синдрома.Хитрость третья: витамины. Помогать печени расщеплять алкоголь и избежать таким образом мучительного похмелья наутро могут добавки с витаминами группы В, принимаемые перед торжеством с выпивкой. Эти витамины содержится и во многих продуктах питания, включая мясо, яйца, рыбу и фрукты.Хитрость четвертая: спрайт. Китайскими учеными было установлено, что среди напитков, позволяющих избежать похмелья после бурных вечеринок лучше спрайта ничего не найти. Своей способностью бороться с последствиями злоупотребления спиртными напитками накануне он превосходит, как оказалось, даже кофе и знаменитый коктейль «кровавая Мэри». Лабораторные тесты показали, что спрайт повышает активность ферментов, перерабатывающих компоненты распада алкоголя в организме.Хитрость пятая: кислород. Ученые советуют запомнить: после алкогольных напитков, которые содержат больше кислорода, протрезветь проще, поскольку кислород ускоряет переработку алкоголя печенью. К тому же кислород может разрушать токсины, провоцирующие похмелье, - поэтому выпивающим полезно время от времени выходить на свежий воздух.