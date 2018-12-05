Пять хитростей, чтобы избежать похмелья

Похмельный синдром представляет собой комплекс из обезвоживания и действия химических веществ, оставшихся в организме после расщепления алкоголя. Гарантированно избежать похмелья вряд ли возможно – наука до сих пор не может ответить точно, что именно вызывает это тяжелое состояние. Но если не предотвратить совсем, то значительно уменьшить крайне дискомфортную симптоматику похмелья все же возможно.

Хитрость первая: спаржа. В условиях лабораторных испытаний было обнаружено, что содержащиеся в спарже аминокислоты и минералы защищают клетки печени. Кроме того, употребление спаржи перед выпивкой увеличивает в организме содержание пищевых волокон, витаминов А и С, эффективно помогающих утилизировать алкогольные токсины.

Хитрость вторая: предпочитать светлый алкоголь. По данным экспериментов, темный алкоголь способствует более тяжелому похмелью. В некоторых темных алкогольных напитках содержатся вещества конгенеры – эти субстанции, по мнению ученых, способны влиять на тяжесть похмельного синдрома.

Хитрость третья: витамины. Помогать печени расщеплять алкоголь и избежать таким образом мучительного похмелья наутро могут добавки с витаминами группы В, принимаемые перед торжеством с выпивкой. Эти витамины содержится и во многих продуктах питания, включая мясо, яйца, рыбу и фрукты.

Хитрость четвертая: спрайт. Китайскими учеными было установлено, что среди напитков, позволяющих избежать похмелья после бурных вечеринок лучше спрайта ничего не найти. Своей способностью бороться с последствиями злоупотребления спиртными напитками накануне он превосходит, как оказалось, даже кофе и знаменитый коктейль «кровавая Мэри». Лабораторные тесты показали, что спрайт повышает активность ферментов, перерабатывающих компоненты распада алкоголя в организме.

Хитрость пятая: кислород. Ученые советуют запомнить: после алкогольных напитков, которые содержат больше кислорода, протрезветь проще, поскольку кислород ускоряет переработку алкоголя печенью. К тому же кислород может разрушать токсины, провоцирующие похмелье, - поэтому выпивающим полезно время от времени выходить на свежий воздух.
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