Назван продукт, нормализирующий уровень холестерина в крови

Оливковое масло действует на сердце и мозг.Журнал Lipids in Health and Disease рассказал об исследовании сотрудников Чилийского университета по изучению свойств оливкового масла.Выяснилось, что этот считающийся мега-здоровым продукт питания обладает качеством, о котором не было известно.Авторы данной работы заявили, в частности, что масло оливы содержит в себе гидрокситирозол, который оказывает определенное действие на печень, сердце и головной мозг. По словам ученых, этот компонент проявляет себя как антиоксидант, защищая эти органы от вредных последствий чрезмерного употребления в пищу животных жиров.«В организме человека содержащееся в оливковом масле соединение участвует в синтезе длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот, которые играют важную роль в здоровье кровеносных сосудов», - констатировали исследователи.Предварительно ученые провели серию экспериментов на мышах. Выяснилось что у животных, которые ели корм с высоким содержанием животных жиров и оливковое масло, не происходило роста холестерина в крови, - в отличие от грызунов, питавшихся животными жирами без масла.