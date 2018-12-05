Назван продукт, нормализирующий уровень холестерина в крови
Журнал Lipids in Health and Disease рассказал об исследовании сотрудников Чилийского университета по изучению свойств оливкового масла.
Выяснилось, что этот считающийся мега-здоровым продукт питания обладает качеством, о котором не было известно.
Авторы данной работы заявили, в частности, что масло оливы содержит в себе гидрокситирозол, который оказывает определенное действие на печень, сердце и головной мозг. По словам ученых, этот компонент проявляет себя как антиоксидант, защищая эти органы от вредных последствий чрезмерного употребления в пищу животных жиров.
«В организме человека содержащееся в оливковом масле соединение участвует в синтезе длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот, которые играют важную роль в здоровье кровеносных сосудов», - констатировали исследователи.
Предварительно ученые провели серию экспериментов на мышах. Выяснилось что у животных, которые ели корм с высоким содержанием животных жиров и оливковое масло, не происходило роста холестерина в крови, - в отличие от грызунов, питавшихся животными жирами без масла.
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